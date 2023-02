Padu Padan Nail Art dengan Koleksi Perhiasan

Jakarta, Beritasatu.com - Perayaan Hari Valentine selalu ditunggu-tunggu oleh keluarga atau pasangan di seluruh dunia. Pasalnya dalam perayaan ini, orang-orang biasanya menunjukkan hadiah rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga atau pasangan mereka dengan memberikan hadiah atau merayakan hari kasih sayang tersebut.

Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk merayakannya bersama pasangan? Kalau ya, mungkin sekarang kamu sedang sibuk mempersiapkan menu spesial untuk dinner bersamanya. Tapi, jangan lupa juga lengkapi dengan penampilan yang istimewa. Selain mengenakan pakaian istimewa, tak ada salahnya juga menghiasi kuku dengan nail art bertema Valentine.

Advertisement

Tentu kamu setuju, kalau kuku yang cantik juga dapat menunjang penampilan. Terlebih, jika kuku diberi sentuhan nail art (seni kuku) yang unik, pasti akan membuat tampilanmu lebih kece dan memukau.

BACA JUGA

Mengintip Tren Gaun Pengantin Tahun 2023 Dipadukan dengan Perhiasan Terbaru

Padu padankan hiasan kuku dengan perhiasan seperti cincin dan gelang yang pas, tidak berlebihan tetapi tetap menawan. Seperti perhiasan model terbaru koleksi Frank & co. yakni koleksi #BrightLoveCollection yang bertabur permata sebagai center stone dan dilengkapi dengan emas 18K dan #RubyChainBracelet dengan center stone Ruby dikelilingi dengan berlian-berlian yang semakin mempercantik pergelangan tanganmu.

Bila tahun ini kamu akan merayakan hari kasih sayang bersama sahabatmu, maka gelang berlian terbaru yang kamu kenakan bisa menjadi simbol dari sebuah ikatan hubungan persahabatan dengan #NyatakandenganFranknco. Apalagi bila kamu ingin menghadiahi sahabatmu dengan gelang atau perhiasan model terbaru.

Semua koleksi-koleksi indah tersebut bisa langsung kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia. Informasi lebih lengkap juga bisa kamu dapatkan di website resmi Frank & co. dan Instagram Frank & co. untuk mendapatkan penawaran menarik.

Frank & co. merupakan merek perhiasan profesional di Indonesia yang mempersembahkan koleksi pertamanya di tahun 1996 dengan ciri khasnya. Frank & co. merupakan rumah dari koleksi unik berlian dengan tingkat warna F dan kejernihan VVS serta sertifikat dari Gemological Institute of America (GIA).

Nail art percantik penampilan

Model nail art tentunya juga bermacam-macam. Seperti halnya tahun 2022 lalu, tren nail art didominasi oleh warna-warna netral seperti french manicure. Tahun ini, tampilan seni kuku cenderung unik dan lebih kreatif. Beberapa model nail art itu antara lain kuku 3D, kuku airbrush, dan kuku bertekstur.

Sebelum mengaplikasikan cat kuku sesuai dengan model yang kamu inginkan, ada baiknya ikuti tips berikut agar kesehatan kuku tetap terjaga.

Mempersiapkan kuku

Pertama adalah membersihkan kuku dengan mengerok atau mengikis cat kuku yang lama. Pastikan kamu memulai prosedur ini dengan permukaan kuku yang bersih, dengan cara membersihkan cat kuku lama yang masih menempel pada kuku.

Memotong kuku untuk bidang yang akan dilukis

Sebelum kuku dihias, potong dan kikir kuku kamu lebih dulu. Bentuklah kuku kamu untuk membuatnya lebih rapi. Usahakan untuk tidak memotong kuku terlalu pendek agar kamu memiliki ruang yang lapang untuk nail art yang diinginkan.

Membubuhkan cat kuku

Selanjutnya kamu tinggal membubuhkan cat kuku lapisan dasar (base coat) pada kuku. Cat kuku lapisan dasar pada umumnya berwarna putih bening atau kebiru-biruan. Cat kuku lapisan dasar akan melindungi kuku agar tidak berubah warna atau rusak akibat cat kuku dan bahan-bahan lainnya.

Bubuhkan cat dasar sebanyak satu lapisan dan diamkan hingga benar-benar mengering sebelum Anda melanjutkan ke langkah berikutnya. Terkadang cat kuku lapisan dasar akan tetap terasa lengket setelah mengering. Tekstur yang lengket ini bertujuan untuk membantu lapisan cat kuku berikutnya melekat lebih lama dan tidak mengelupas. Pilihlah cat kuku lapisan dasar yang paling Anda sukai.

Mulai membentuk desain

Langkah selanjutnya adalah membubuhkan cat kuku dengan warna yang berbeda hanya pada ujung kuku. Pilihlah dua warna komplementer yang akan terlihat indah jika dipadukan pada kuku yang sama. Tempelkan stiker kuku atau gambar kuku.

Tambahkan permata atau efek glitter pada kuku

Untuk membuat efek yang lebih bagus adalah dengan membubuhkan glitter pada kuku Anda dengan teknik mencampurkan bubuk glitter dengan cat kuku berwarna putih bening. Langkah akhir adalah membubuhkan cat kuku bening.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini