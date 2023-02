Profil The Strokes, Band Rock yang Akan Tampil di We The Fest 2023

Jakarta, Beritasatu.com - The Strokes sedang jadi perbincangan nih. Pasalnya band rock asal Amerika Serikat ini akan jadi salah satu penampil di acara musik We The Fest (WTF) 2023 tanggal 21-23 Juli mendatang. Penggemar musik rock pasti sangat menunggu kedatangan band ini ke Indonesia. Sambil menunggu kedatangan The Strokes ke Indonesia, yuk cek dulu profil band dan perjalanan karier The Strokes di bawah ini!

The Strokes merupakan band rock asal Amerika Serikat yang berasal dari New York. Band ini resmi terbentuk tahun 1998 dan terdiri dari lima orang personel, yaitu Julian Casablancas pada vokal, Nick Valensi pada gitar utama, Fabrizio Moretti pada drum, Albert Hammond Jr. pada gitar ritem, dan Nikolai Fraiture pada gitar bass.

Profil Personel The Strokes

Vokalis: Julian Casablancas

Gitaris

Gitaris utama: Nick Valensi

Gitar ritem: Albert Hammond Jr.

Gitar bass: Nikolai Fraiture

Drummer: Fabrizio Moretti

Perjalanan Karier The Strokes

Sebelum terkenal seperti sekarang, awalnya Julian Casablancas, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture dan Albert Hammond Jr. manggung di klub di area Lower East Side. Band ini kemudian merilis album debut bertajuk Is This It pada tahun 2001. Lewat album debutnya, band The Strokes disebut sebagai pelopor bangkitnya musik garage rock di abad 21. Garage rock merupakan genre musik yang sempat jadi hit di tahun 1960-an.

Band rock ini kemudian merilis album kedua pada tahun 2003 yang bertajuk Room on Fire. Album ini terinspirasi dari musik new-wave. Buat yang belum tahu, 'new wave' adalah subgenre rock 'n' roll yang menggabungkan elemen punk rock, musik pop mainstream, art rock, synth pop, funk, dan reggae. Album ini juga sukses di pasaran, tetapi untuk angka penjualan masih di bawah album Is This It. Berkat album Room on Fire, kelima personel untuk pertama kalinya jadi model sampul majalah Rolling Stone.

Dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2005, Casablancas dkk kembali merilis album bertajuk First Impressions of Earth. Sama seperti album Room on Fire, album ini juga sukses di pasaran, tetapi untuk angka penjualan komersilnya masih di bawah album debut Is This It. Usai First Impressions of Earth, band beranggotakan lima personel ini vakum dari dunia musik sekitar lima tahun. Mereka comeback pada tahun 2011 dengan album Angeles, yang disusul dengan perilisan album baru tahun 2013 dan 2016 yang bertajuk Machine dan Future Present Past.

Album terakhir yang dirilis The Strokes adalah The New Abnormal yang rilis tahun 2020. Selama berkarier sejak tahun 1998, The Strokes sudah memiliki enam full album dan dua mini album. Band ini punya sejumlah lagu hit, yang kemungkinan akan mereka bawakan di panggung We The Fest 2023, di antaranya The Adults Are Taking, Last Nite, Reptilia, Someday, You Only Live Once, dan masih banyak lagi.

