Sapa Fans, Jang Ki Yong Selesaikan Wajib Militernya Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Jang Ki Yong diketahui telah menyelesaikan wajib militernya per hari ini, Rabu (22/2/2023). Bahkan, dirinya juga telah memperbarui kontrak dengan YG Entertainment.

Mengutip laman Soompi, aktor tampan yang membintangi drama Come And Hug Me itu telah dibebastugaskan dari kemiliteran per hari ini. Aktor berusia 30 tahun ini telah melaksanakan wajib militer selama satu tahun enam bulan sebagai tentara aktif.

Setelah keluar, Jang Ki Yong mengucapkan terimakasih kepada penggemarnya yang telah setia menunggunya untuk kembali berakting.

"Terima kasih telah menunggu saya untuk waktu yang lama. Saya akan bekerja sebaik mungkin pada produksi tayangan yang hebat," kata dia melalui agensinya.

Selain itu, terungkap pula bahwa Ki Yong telah memperbarui kontraknya dengan YG Entertainment.

"Sebagai pendamping dan mitra Jang Ki Yong, kami berjanji untuk memberikan dukungan penuh dan bersiap untuk membantunya kembali sebagai aktor," tulis YG Entertainment.

Sebelumnya diketahui bahwa Ki Yong melakukan wajib militernya sejak 18 bulan yang lalu. Setelah menyelesaikan tugas negara tersebut, dirinya pun diketahui akan segera kembali pada judul drama yang sudah bocor jauh sebelum wamilnya selesai.

Jang Ki Yong kabarnya akan memerankan drama baru berjudul Although I Am Not A Hero, projek yang sudah ditawarkan kepada dirinya sebelum selesai wamil. Selamat datang kembali, Jang Ki Yong!

