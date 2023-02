Sederet Kontroversi Tiktokers Sensasional Clara Shinta

Jakarta, Beritasatu.com - Tiktokers cantik Clara Shinta kembali menjadi perbincangan usai mobil kesayangannya diambil paksa oleh debt collector.

Seperti yang diketahui, nama Clara Shinta bukan sekali dua kali menuai kontroversi. Dirinya sebelumnya pernah dituding sebagai perebut suami orang atau simpanan pejabat.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini deretan kontroversi Clara Shinta.

1. Dituding simpanan pejabat

Nama Clara Shinta awalnya membuat heboh jagat maya karena tudingan warganet yang mengatakan dirinya adalah seorang simpanan atau bahkan perebut laki orang (pelakor). Cuitan tersebut berawal dari akun Twitter @cresceqnt yang membuat utas terkait Clara Shinta pada Oktober 2022.

"Halo warga twt, Sebelum tweets ini hilang, saya mau menjelaskan lebih detail tentang beliau. Saya adalah sender yang membuat tweets itu tadi pagi sebanyak 2x namun kena hapus. Saya jelaskan sekali lagi disini ya tentang Clara Shinta dan boss saya DA," tulisnya pada 24 Oktober 2022 lalu.

"Clara Shinta ini sudah berhubungan dengan boss saya cukup lama. Hubungan gelap (perselingkuhan/simpanan)," tulis akun tersebut lagi.

Bahkan disebut-sebut sosok tersebut merupakan petinggi polisi yang diketahui sudah memiliki keluarga.

"Sering juga makan malam bersama boss saya. Beliau juga HS sama boss saya di hotel hotel jkt. Bukan 1x 2x ya. Namun beberapa kali. Seiring jalannya waktu, saya mulai risih dengan tingkah perempuan ini dan tidak membenarkan tindakan boss saya. Makanya saya mencoba memberitahu istri boss saya perihal ini," tulis akun tersebut lagi.

2. Bisnis yang belum BPOM

Akun yang sama juga menyebutkan bahwa bisnis kosmetik yang digeluti Clara Shinta rupanya belum memiliki izin dari BPOM.

"Di usut semakin dalam, saya menemukan Bisnis Clara sebenarnya tidak lolos BPOM. Namun ia menyogok agar dapat diperjual belikan," tulis akun @cresceqnt lagi dalam Twitternya per tanggal 24 Oktober.

3. Mobil yang diambil paksa oleh debt collector

Tak berhenti pada tudingan simpanan pejabat saja, Clara Shinta datang dengan kabar terbaru mengenai mobil yang diambil paksa oleh debt collector.

Dalam sebuah video yang viral di Tiktok belum lama ini, terungkap bahwa selebgram tersebut dibentak oleh gerombolan debt collector yang ingin menarik kendaraannya karena menjadi jaminan pinjaman utang mantan suami sebesar Rp 200 juta. Karena mantan suami tak membayarnya, mobil tersebut yang akhirnya harus ditarik oleh leasing.

4. Kehadiran Aiptu Evin

Kehadiran Aiptu Evin di apartemen Clara Shinta membuat isu miring tentang dirinya yang merupakan simpanan anggota polisi mencuat kembali. Padahal, kehadiran Aiptu Evin saat di lokasi kejadian penarikan paksa mobil tiktokers tersebut murni karena sedang bekerja dan mengamankan wilayah.

Dalam video yang diunggah Clara Shinta menunjukkan bahwa debt collector tersebut diminta untuk datang ke polsek. Namun mereka menolak dan membentak Aiptu Evin yang sudah dengan baik memediasi masalah tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan pihak kepolisian kini memburu keberadaan oknum debt collector tersebut.

Pada November 2022 silam, Clara Shinta sempat dirumorkan dengan polisi berinisial DA. Warganet lantas menduga DA tersebut adalah Dony Alexander. Namun pihak Clara Shinta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ada hubungan apapun apalagi menjadi simpanan pria beristri.

"So i stand for my self and clear up ! Talk less proof more," tandasnya.

