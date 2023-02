Fakta Menarik Aespa, Girlband yang Tak Menjadi Brand Ambassador

Jakarta, Beritasatu.com - Girl band besutan SM Entertainment, Aespa diketahui telah meraih beberapa penghargaan besar sejak debut mereka di tahun 2020 lalu. Meski demikian, girlband ini secara individu belum mendapatkan tawaran menjadi brand ambassador (BA) seperti idol Kpop lainnya.

Sebut saja G-Dragon yang dipercaya sebagai brand ambassador pria asal Korea Selatan pertama untuk label Chanel, kemudian disusul oleh idol dari member grup lain seperti Wonyoung IVE yang didapuk menjadi BA Miu Miu, semua personel Blackpink seperti Jisoo untuk Dior, Lisa untuk Celine, Rose untuk Yves Saint Laurent dan Jenni untuk Chanel.

Kemudian, girl group rookie NewJeans yang belum genap satu tahun debut diketahui telah dipilih untuk mewakili brand-brand mewah seperti Burberry, Dior, Chanel, Louis Vuitton, dan Gucci. Namun hingga kini para member Aespa belum mendapatkan satu tawaran pun.

Publik dibuat bertanya-tanya apakah alasan mereka belum didapuk menjadi BA sekalipun secara grup Aespa telah mewakili brand Givenchy dan Chopard. Rupanya, usut punya usut mengutip laman Kpop Herald bukan mereka yang tidak capable, melainkan agensi memang membatasai para member untuk menjadi BA brand tertentu.

“Kami membatasi kegiatan member di luar grup dengan menjadi brand ambassador produk tertentu. Bahkan, dalam sebuah acara para member Aespa menyatakan lebih suka dipilih sebagai BA grup daripada ndividual,” kata sebuah sumber.

Lantas, mengutip berbagai sumber yang berhasil dirampungkan Beritasatu.com, berikut ini fakta menarik girl band besutan SM Entertainment, Aespa.

1. Besutan SM Entertainment

Sejak 2016 silam, agensi yang menaungi banyak idol Kpop ini memang tidak melakukan debut idola baru. Namun di tahun 2020, untuk menghadirkan idol yang muda dan enerjik, SM Entertainment membuat debut girl group yang diberi nama Aespa.

2. Baru debut, MV Black Mamba tembus jutaan penonton dalam 24 jam

Baru debut dengan mengeluarkan single Black Mamba mengantarkan mereka menjadi idol grup baru yang dinantikan masyarakat. Pasalnya, MV mereka tembus 21,4 juta penonton dalam waktu 24 jam perilisan. Karena itulah Aespa masuk ke dalam jajaran idol Kpop yang berhasil mencetak rekor di hari pertama debut.

3. Punya nama fandom unik

Satu hari setelah debut, Aespa diketahui memiliki nama penggemar atau fandom yang disebut MY. MY adalah “my precious friend” atau temanku yang berharga. Sejak itu para MY tersebar hingga luar wilayah Korea Selatan.

4. “Next Level” sempat dibanned

Lagu bertajuk “Next Level” sempat dilarang karena musiknya membuat siapa saja yang mendengar menjadi kecanduan. Lagu tersebut dilarang diputar selama ujian masuk Perguruan Tinggi di Korea Selatan karena musiknya yang dianggap terngiang-ngiang di kepala. Namun, tak perlu khawatir, lagu ini masih bisa dinikmati dan pelarangan tersebut telah dicabut usai ujian berakhir.

5. Mini albumnya sukses cetak rekor

Belum mencapai satu bulan, mini album Aespa bertajuk “Savage” telah terjual dengan total 513.292 kopi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa girl band ini mampu diterima masyarakat seluru dunia. SM Entertainment sendiri selaku agensi mengatakan angka tersebut merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk grup rookie yang memulai debutnya belum genap satu tahun.

Untuk itu, mereka berhasil mencapai tempat ke-20 dalam daftar album “Billboard 200”. Juga mendapatkan posisi tertinggi untuk grup K-pop wanita sejak awal debut.

6. Menjadi girl band yang telah memiliki virtual member

Seiring perkembangan teknologi yang kian pesat, SM Entertainment meluncurkan SMCU (SM Culture Universe) dimana hal ini terhubung dengan kemajuan teknologi AI. Girlband ini dibentuk dengan inovatif sehingga harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

Aespa dibuat dan tumbuh melalui dunia digital, memiliki konsep yang melampaui batas dunia nyata dan maya yang memproyeksikan personilnya dengan avatar cukup unik.

7. Borong penghargaan di tahun 2022

Pada 2022 silam, Aespa berhasil memborong banyak penghargaan pada Korean Music Award 2022 dengan kategori Song of The Year, Rookie of The Year dan Best K-Pop Song. Prestasi ini membuat Aespa mengalahkan boygroup paling fenomenal, yakni BTS lho. Meski belum terbentuk lama, namun girlband ini mampu bersaing di tengah ketatnya industri Kpop di negeri ginseng tersebut.

