Cristiano Ronaldo Kenakan Gamis, Netizen: Sheikh CR7

Jakarta, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan publik usai postingannya viral di Instagram. Bukan tanpa alasan pria berusia 38 tahun ini mengenakan pakaian khas umat Islam tersebut.

Diketahui, pemain klub Al Nassr ini ikut berpartisipasi dalam perayaan Founding Day Saudi Arabia atau Hari Pendirian Arab Saudi yang jatuh pada 22 Februari kemarin. Dilihat dari postingannya, Ronaldo mengenakan jubah bermotif bunga dengan kerah tinggi. Kemudian dalam video di Instagram tersebut juga terlihat pakaian putih seraya membawa pedang dan mengalungkan bendera negara tersebut.

Advertisement

BACA JUGA

Cristiano Ronaldo Tempati Suite Seharga Rp 4,9 Miliar Per Bulan

Ronaldo nampak gagah dan tampil berbeda denhan busana tersebut. Dalam captionnya dia menuliskan Happy founding day to Saudi Arabia. Was a special experience to participate in the celebration at @alnassr_fc.

Sontak saja postingan tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Bahkan ada netizen yang memanggil Cristiano Ronaldo dengan sebutan sheikh.

“Sheikh Cr7,” tulis akun @evihofficial.

“Sheikh Cristiano Ben Ronaldo,” tulis akun @kooora.

“Money change all humans,” timpal netizen lainnya.

“Ronaldo has understand the religion,” tambah warganet lain.

“May your glory last forever Saudi Arabia,” timpal netter lainnya.

Hingga kini diketahui postingan tersebut telah mendapatkan 8,8 juta likes dan 115 ribu komentar dari seluruh penjuru dunia.

BACA JUGA

Ultah Ke-38, Cristiano Ronaldo Dapat Kejutan dari Pemain Al Nassr

Sebelumnya diketahui Cristiano Ronaldo tengah mempersiapkan diri pada laga Al Nassr selanjutnya. Pada Sabtu (25/2/2023) esok, diketahui Al Nassr akan bertandang ke markas Damac untuk melanjutkan Liga Arab Saudi 2022-2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini