Konser Tunggal Hari Ini di GBK, Raisa Siapkan Penampilan Spesial

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Raisa Andriana akan menggelar konser tunggal bertajuk Raisa Live in Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, hari ini, Sabtu (25/2/2023). Raisa pun sudah menyiapkan penampilan spesial untuk konser nanti malam.

Penampilan Raisa di panggung GBK ini akan menjadi sejarah baru bagi dunia musik Indonesia. Sebab, istri Hamish Daud ini menjadi artis solo wanita Indonesia pertama yang bisa manggung di Stadion Utama di Indonesia. Kebahagiaan bisa tampil nanti malam dituliskan Raisa dalam akun media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (25/2/2023).

"It all camedown to this moment #RaisaGBK2023 Bismillah," tulis Raisa.

Raisa dalam berbagai kesempatan jelang konsernya menyatakan siap memberikan pertunjukan yang spesial bagi para penggemarnya yang akan memadati GBK hari ini.

"Aku tidak mau ada penonton yang kecewa, karena itu aku akan bikin konser ini layaknya pagelaran musik festival dan banyak aktivitas yang bisa dilakuin dikonserku itu," ujar Raisa.

Diterangkan penyanyi kelahiran Jakarta 6 Juni 1990 itu, penampilan di panggung besar pastinya akan menguras stamina dan fisiknya saat tampil. Namun demikian, Raisa mengaku telah mempersiapkan latihan fisik jelang konsernya itu.

"Panggungnya sendiri lebih besar dari panggung biasanya, makanya aku butuh stamina dan bersyukur Alhamdulillah, aku sudah mempersiapkannya selama ini dengan rutin melakukan olahraga dan melatih olah vokalku," tegasnya.

Dalam konser itu, Raisa akan menyanyikan 26 judul lagu dengan melengkapi ...

