Gelar Konser Tunggal, Begini Perjalanan Karier Raisa

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Raisa Andriana mencetak sejarah dengan menjadi penyanyi wanita pertama Indonesia yang bisa menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

Wanita kelahiran Jakarta 6 Juni 1990 itu mengawali karirnya sejak usianya masih belia. Saat itu awal kemunculan istri Hamish Daud itu sempat menjadi perbincangan lantaran musisi dunia David Foster secara tiba-tiba menggandeng Raisa saat tampil pada konser di Jakarta 2008 lalu.

Saat itu Raisa sendiri menjadi vokalis di grup band yang diciptakan Kevin Aprilio, Andante yang kemudian berganti nama menjadi Vierratale.

Raisa baru muncul sebagai penyanyi solo setelah dirinya merilis single solonya berjudul "Serba Salah" yang kemudian meledak di pasar musik tanah air. Lagu tersebut akhirnya mulai membuat namanya terkenal.

Raisa juga sempat tampil memukau dalam ajang Java Jazz Festival 2011 yang kemudian membuat dirinya diganjar penghargaan sebagai 'Pendatang Baru Terbaik' di ajang Anugerah Musik Indonesia 2012.

Di 2011, Raisa merilis album perdananya bertajuk "Raisa" yang diproduseri oleh tiga musisi hebat tanah air yakni Asta Andoko (RAN), serta Ramadhan Handy dan Adrianto Ario Seto (Soulvibe).

Sukses di debut single dan album perdananya, nama wanita lulusan Universitas Bina Nusantara itu kembali menggebrak dengan album "Heart to Heart" yang mencatatkan namanya sebagai penyanyi solo wanita terbaik kala itu.

Karirnya kian moncer ketika produsen film animasi terbesar dunia, Walt Disney Pictures mengajaknya untuk mengisi soundtrack film "Cinderella" yang berjudul "A Dream is A Wish Your Heart" di tahun 2015 lalu. Dan di tahun itu juga Raisa menggelar konser perdananya di Istora Senayan yang dipromotori oleh Juni Concert.

Ditengah lompatan besar karirnya, Raisa kembali membuat heboh dengan kabar pernikahannya dengan aktor tampan Hamish Daud pada 3 September 2017. Pernikahan yang digelar di Hotel Ayana Midplaza Jakarta itu membuat warganet menetapkan sebagai 'Hari Patah Hati Sedunia'.

Dari pernikahannya dengan Hamish, Raisa pun dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Zalina Raine Wyllie yang dilahirkannya pada 13 Februari 2019 lalu.

Sejatinya, konser Raisa Live In Concert yang diselenggarakan hari ini sudah digelar sejak 2020 lalu dimana kala itu dirinya mengumumkan akan menggelar konser di SUGBK pada 27 Juni 2020. Namun konser itu urung digelar lantaran saat itu wabah pandemi Covid-19 membuat konsernya harus tertunda selama dua tahun lebih.

Tak hanya sukses di industri musik, Raisa juga sempat membintangi film berjudul "Mantan Terindah" di tahun 2014, meskipun saat itu dirinya hanya menjadi pemain pendukung (cameo). Film "Terjebak Nostalgia" (2016) menjadi berbeda lantaran Raisa tampil menjadi pemain utama dalam film yang juga dibintangi aktor Chiko Jeriko, Maruli Tampubolon, Dewi Irawan dan beberapa artis lainnya.

Kesuksesan karir di industri hiburan yang dijalani Raisa kini menempatkannya sebagai penyanyi solo wanita papan atas yang ada di Indonesia, terlebih konsernya yang digelar hari ini di SUGBK membuat namanya masuk dalam sejarah lantaran menjadi penyanyi solo wanita pertama yang bisa menggelar konser di SUGBK Jakarta.

