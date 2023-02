Blood, Kisahkan Perjuangan Seorang Ibu di Tengah Perebutan Hak Asuh Anak

Judul Film: Blood

Genre : Horror-Thriller

Producer : Brad Anderson, Ryan Bartecki, Daniel Bekerman

Director : Brad Anderson

Writer : Will Honley

Casts : Michelle Monaghan, Skeet Ulrich, Finlay Wojtak-Hissong, June B. Wilde, Skylar Morgan Jones, Danika Frederick, Jennifer Rose Garcia, Sarah Constible, Onalee Ames, Candace Smith, Jerni Stewart

Duration : 108 Menit

PH : Hercules Film Fund, H2L Media Group, Rhea Films, 1821 Studios

Jakarta, BeritaSatu.com - Blood adalah sebuah film horor Amerika yang disutradarai oleh Brad Anderson dan ditulis oleh Will Honley yang mengisahkan tentang Jess (Michelle Monaghan), seorang perawat dan pecandu yang sedang memulihkan diri dalam pergolakan perceraian kontroversial dari suaminya (Skeet Ulrich).

Untuk memulai awal yang baru, dia pindah ke rumah pertanian terpencil milik mendiang orang tuanya bersama anak-anaknya, Tyler (Skylar Morgan Jones) dan Owen (Finlay Wojtak-Hissong).

Film ini dibuka dengan sebuah scene klasik dimana Jess Bersama kedua anaknya Tyler (Skylar Morgan Jones) dan Owen (Finlay Wojtak-Hissong) sedang membereskan barang mereka ketika tiba di rumah baru. Tyler sibuk mencari mainan miliknya dan Owen bermain dengan Pippin, anjing Labrador berwarna coklat muda pemberian ayahnya.

Suatu hari, Pippin kabur menuju hutan seolah mengejar sesuatu yang dilihatnya. Peristiwa ini membuat Owen sangat sedih hingga ia nekat bersepeda cukup jauh demi mencari anjing kesayangannya tersebut. Beberapa hari kemudian, Pippin kembali, berlumuran darah dengan sinar hijau aneh di matanya. Anjing itu mengigit Owen dan membuatnya tertular beberapa infeksi yang membuatnya hampir mati.

Jess putus asa, khawatir tentang kesehatan anaknya dan bagaimana mantan suaminya akan menggunakan ini untuk melawannya dalam sidang perceraian mereka. Suatu hari Jess melihat Owen menyedot kantong darah yang digunakan untuk transfusi seolah-olah ia sedang meminum jus favoritnya. Jess kaget lalu menyuruh Owen berhenti untuk melakukan hal tersebut, tetapi kemudian ia menyadari Owen terlihat sehat kembali setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Anak laki-lakinya tersebut menjadi kecanduan terhadap darah karena anemia akut yang tidak dapat dijelaskan secara medis.

Tidak memberi tahu siapa pun tentang kondisi anaknya, Jess menyelundupkan beberapa kantong darah dari persediaan rumah sakit dan membawanya pulang untuk merawatnya jauh dari pengintaian. Beberapa kantong darah tentu tidak akan bertahan selamanya, dan sesuai dengan premis “How far would you go to save your child”, ketika Jess tidak lagi dapat mengakses suplai darah rumah sakit, Ia benar benar berusaha keras untuk menjaga putranya tetap hidup hingga memaksanya melakukan tindakan yang tidak biasa.

Jess rela menyayat tangannya agar Owen dapat mengonsumsi darahnya sebagai usaha untuk menjaganya tetap hidup. Bahkan ia nekat menculik mantan pasiennya yang Bernama Helen Osgood (June B. Wilde) sesaat setelah Helen diperbolehkan pulang dari rumah sakit untuk dijadikan sumber darah segar bagi anak laki-laki kesayangannya tersebut. Cerita menjadi semakin menarik ketika Tyler mengetahui fakta yang selama ini ditutupi tentang Owen dan ia diminta oleh ibunya untuk membantu merawat sang adik.

Meski film bergenre Horror-Thriller tersebut dikemas dengan sinematografi yang tidak terlalu istimewa dan sound effect yang tergolong biasa saja, beberapa adegan di film ini akan membuat penonton bergidik dan gelisah. Michelle Monaghan berhasil memerankan karakternya dengan baik sebagai seorang ibu yang berusaha merawat anaknya di tengah keputusasaannya dalam perebutan hak asuh dengan mantan suaminya tersebut.

Film yang memiliki rating Dewasa 17+ tersebut akan dirilis pada Maret 2023 di seluruh jaringan bioskop 21 Cineplex.

