Postingan Anak Indra Bekti Usai Kabar Perceraian Orangtuanya Merebak

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah tangga Indra Bekti dan Aldilla Jelita yang sudah terbina selama 13 tahun kini kandas sudah. Per kemarin, Aldilla Jelita sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya Milano Lubis.

Sebelumnya diketahui bahwa baik Bekti dan Dilla sudah tak saling mengikuti di sosial media. Bahkan dalam akun Instagram Dilla, foto kebersamaannya dengan Indra Bekti sudah dihapus. Bersamaan dengan kabar tersebut, dalam akun Instagram anak pertama pasangan tersebut pun tak luput dari sorotan publik.

Advertisement

BACA JUGA

Digugat Cerai Saat Sedang Sakit, Indra Bekti Buka Suara

Dafania Sahira Indrabekti diketahui mengunggah video di sosial medianya yang seolah memperlihatkan kegundahan hati atas perpisahan kedua orangtuanya tersebut. Video tersebut seolah menyiratkan sebuah kehidupan baru yang akan dijalankannya kedepan dengan adik dan ibunya tanpa sang ayah.

"Me about to love on a new life but i meet my future me before. Move on," tulis Dafania.

Unggahan tersebut lantas mendapatkan banyak komentar dari warganet yang merasa ikut prihatin atas perceraian Indra Bekti dan Aldilla Jelita. Bahkan tak sedikit netizen yang menyemangati anak pertama pasangan itu.

"Gambarnya bagus banget. Stay strong ya buat kamu, semangat," tulis salah seorang netter.

"Are you okay? Semangat ya," timpal netizen yang lainnya.

"Tetap jadi anak yang ceria ya," tulis warganet lain.

"Keren karyanya, semangat terus ya nak," tambah netter lain.

"Hayy cantik, semangat," tulis lainnya.

Sebelumnya diketahui Aldilla Jelita melayangkan gugatan cerainya terhadap Indra Bekti melalui kuasa hukum Milano Lubis pada Senin (27/2/2023) kemarin.

“Iya benar (ajukan gugatan cerai) per hari ini kita sudah masukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” ungkap Milano Lubis saat dikonfirmasi oleh Beritasatu.com.

BACA JUGA

Indra Bekti Digugat Cerai, Ini Lima Artis yang Juga Ditinggal Saat Sakit

Dijelaskan pula olehnya bahwa permasalahan tersebut bukan karena faktor ekonomi. Melainkan sudah tidak ada kecocokan diantara kliennya tersebut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini