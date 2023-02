Charlie Puth Siap Gelar Konser Online Gratis pada 25 Maret

Jakarta, Beritasatu.com - Mixi Inc. akan menggelar "Humy Presents Charlie Puth’s 1st Live Stream Event", sebuah acara online gratis yang akan disiarkan serentak diseluruh dunia, melalui komunikasi penggemar resmi Charlie Puth platform, humy, pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Acara ini akan menjadi siaran langsung yang mendorong partisipasi penggemar melalui humy dan akan menyertakan pertunjukan lagu dan elemen interaktif dan dapat dilihat di lebih dari 150 negara di seluruh dunia

Advertisement

BACA JUGA

Charlie Puth Siapkan Paket Lengkap untuk Indonesia

Charlie Puth telah terbukti menjadi salah satu pembuat hits paling konsisten dan kolaborator yang dicari di industri ini. Puth telah mengumpulkan delapan single multi-platinum, empat nominasi Grammy, tiga Billboard Music Awards, Critic's Choice Award, dan nominasi Golden Globe.

LP-nya yang dinominasikan Grammy 2018, Voicenotes, adalah Emas Bersertifikat RIAA hanya empat hari setelah dirilis dan telah mencatat lebih dari 5,6 miliar streaming di seluruh dunia.

Baru-baru ini, Puth merilis album studio ketiganya yang sangat ditunggu-tunggu, Charlie via Atlantic Records. Menampilkan single hit Left and Right (feat. Jung Kook dari BTS), That’s Hilarious, dan Light Switch, expertly crafted collection (Rolling Stone) telah melampaui 1 miliar aliran global dan menerima pujian kritis di seluruh dunia.

Setelah rilis Cahrlie, Puth berangkat untuk tur One Night Only-nya, menyambut penggemar di seluruh dunia dari dekat dan pribadi saat dia membagikan album terbarunya dan hits terbaiknya.

BACA JUGA

Paris Hilton Akui Pernah Diperkosa Saat Berusia 15 Tahun

Pada 2020, kolaborasi Puth dengan Gabby Barrett di Remix I Hope mereka, membuatnya mendapatkan posisi keempatnya di 10 besar lagu di Billboard Hot 100, hit nomor satu di chart Billboard Adult Pop Songs, dan memenangkan Billboard Music Award 2021 untuk Top Collaboration.

Puth juga ikut menulis dan memproduseri single pemecah rekor The Kid Laroi dan Justin Bieber, Stay, yang dengan cepat menjadi salah satu lagu terbesar tahun 2021 dan memegang gelar Nomor 1 terlama di tangga lagu Billboard Global 200 dan yang pertama memimpin untuk dua digit - menghabiskan total sebelas minggu di puncak tangga lagu.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini