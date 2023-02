Ramaikan Musik Tanah Air, To The Clouds Entertainment Kenalkan Blitzen

Jakarta, Beritasatu.com - Label musik To the Clouds Entertainment resmi mengumumkan peluncuran album pertama Blitzen yang berjudul “Player Number One”. Grup idola Indonesia beranggotakan empat orang ini memiliki diskografi single, "What’s That About", yang telah dirilis pada Oktober 2021.

Blitzen sendiri beranggotakan empat orang yang sudah melewati proses audisi pada Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang. Dari audisi yang sangat ketat tersebut, terpilihlah empat orang untuk melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan selama 1,5 tahun sebelum debut dibawah naungan manajemen To the Clouds Entertainment pada 21 Oktober 2021.

“Dengan dibentuknya Blitzen yang bergenre I-Pop ini mudah-mudahan dapat menambah warna industri musik di Indonesia. Memang genre ini masih sangat sedikit tetapi kami yakin bahwa lagu-lagu Blitzen dapat diterima oleh penggemarnya dan dapat dinikmati juga oleh khalayak ramai,” kata Jhon Oktavianus dari To the Clouds Entertainment, Senin (27/2/2023).

Dijelaskan lebih lanjut, keempat anggota Blitzen memiliki keahlian masing-masing yakni Sazura, gadis berumur 21 tahun ini merupakan Main Vocalist dan Main Rapper dari Blitzen. Sazura sendiri senang menulis lagu, mengarang musik, make up, dan gaming. Lagu-lagu dari Blitzen diciptakan oleh Sazura yang sekaligus menjadi composer.

Kemudian Alya, diumurnya yang sangat belia 19 tahun merupakan Main Dancer dan Lead Vocalist. Alya juga gemar memasak serta menonton film horor. Alya berpatisipasi dalam menciptakan koreografi Blitzen.

“Lalu ada Violla, personil paling muda diantara 3 personil lainnya diumur 17, Violla menjadi Main Dancer dan Sub Vocalist di BLITZEN. Violla yang hobby nya menari, bernyanyi, dan fashion ini sudah lama berpengalaman di dunia dance. Selain itu, Violla juga senang dengan tanaman bunga,” tambah Jhon.

Sementara yang terakhir ada Kaluna, gadis kelahiran 2005 posisinya di Blitzen adalah Lead Dancer, dan Sub Vocalist. Kaluna mempunyai hobi nonton series, dan juga senang bermain game. Kaluna memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia dance.

Keempat personil dari Blitzen ini juga memiliki keahlian masing-masing dan membuat mereka menjadi sangat berwana. Walau mereka masih di usia belia, mereka juga tetap fokus di sekolah mereka masing-masing dan mereka juga menjadi juara kelas di sekolahnya.

