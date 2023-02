Suwe Ora Jamu, Kiat Nova Dewi Membujuk Milenial dan Gen Z Jadi Konsumen Jamu

Jakarta, Beritasatu.com- Menepis rasa pahit dan warna yang tidak menarik adalah tantangan yang dihadapi Nova Dewi untuk memperluas pasar ketika membangun Suwe Ora Jamu. Dengan konsep kafe jamu, Nova Dewi menyasar segmen pasar generasi milenial dan generasi Z.

"Saya mulai Suwe Ora Jamu dari tahun 2012, itu pun orang juga enggak mengerti jamu itu apa. Malah ditinggalkan, itu orang Indonesia sendiri lho," ujar Nova sebagai founder dan CEO PT Suwe Ora Jamu Amertha, di Jakarta pada Jumat (17/2/2023).

Menurut Nova, banyak orang yang masih tidak mengerti saat berbicara soal jamu di Indonesia. Popularitas jamu terbantu ketika pandemi Covid merebak. Saat itu, semua orang merasa ada kebutuhan minum jamu untuk menjaga kesehatan.

"Dulu, jamu ya take it for granted. Tahun 2020 menjadi momen semua orang percaya sama jamu. Suwe ora jamu dulu susah sekali untuk memperkenalkan produk jamu. Dari tahun 2012 sampai 2020, hanya beberapa orang yang melihat ini ada nilainya. Lalu pada tahun 2020, hampir semua orang jualan jamu karena kebutuhannya kebutuhannya sudah sangat urgent banget," paparnya.

Nova mengakui, banyak orang mengaku takut minum jamu karena dulu waktu kecil biasanya dicekoki. Mereka belum mengerti esensi jamu. Namun saat ini mulai terjadi pergeseran, anak-anak generasi milenial dan generasi zelenial sudah bisa menikmati jamu.

"Susah untuk jualan jamu atau produk Indonesia kalau tidak adanya percaya. Jadi harus ada believe dulu, produk jamu ini harus dipercaya mempunyai value dan membuat sehat, baru orang mau minum jamu dan mencoba," papar wanita asal Surabaya ini.

Menurut Nova, Suwe Ora Jamu sengaja memilih lokasi outlet di tempat-tempat strategis yang pasti ada sasaran untuk dituju. Untuk lokasi pertama, Suwe Ora Jamu menempati lokasi Petogogan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakangan kedai Suwe Ora Jamu sudah buka di M Bloc Space, Salihara, Petak Enam, Menteng Huis, dan Sarinah. Jalur distribusi bahkan meluas hingga Bali, Surabaya, Lombok, Pekanbaru, Australia, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

"Indonesia agak ketinggalan dibanding negara-negara maju lainnya seperti Jepang, atau KOrea yang mulai minum ginseng. Mau sehat, mau umur panjang, mau glowing, kita minum jamu dari kecil. Jamu di Indonesia jadi solusi bagi banyak masalah, tapi enjoymentnya masih kurang," ujar Nova menganalisis kelemahan jamu.

Nova mengaku berupaya keras untuk merombak citra jamu yang traumatik karena biasanya diberikan dengan agak dipaksa. Dia pun mulai mengedepankan manfaat dan gaya hidup kekinian untuk mengemas ulang produk jamu yang lekat dengan tradisi.

"Kalau di kafe-kafe itu lebih ke generasi Z. Mereka bahkan merasa FOMO (fear of missing out), kalau enggak minum jamu, enggak keren. Generasi Z juga cenderung lebih menyukai jamu dengan rasa manis, sedangkan generasi sebelumnya lebih suka yang lebih pahit atau original. Kalau tidak pekat, belum minum jamu," canda Nova.

Saat ini, Suwe Ora Jamu mempunyai sembilan varian, yakni temulawak, rosella, alang-alang, beras kencur, kayu manis, wedang jahe, kunyit asem, sereh telang, dan asem jawa dengan ukuran botol 300 ml, 500 ml, dan 1 liter.

Nova juga aktif mempromosikan kafe jamuya di medsos seperti Instagram, Facebook, Twitter, serta bekerja sama dengan platform-platform digital, dan bazar.

“Jadi saya masuknya lewat lifestyle anak muda. Saya menumbuhkan kecintaan jamu dari sisi budaya yang istilah ‘ini gue banget’. Entah mendengarkan musik jazz, blues, sambil minum jamu. Minum-minumnya jamu. Kalau saya suguhkan menu mereka sering nggak mau. Saya suguhkan langsung, lalu minum, mereka tanya ini apa? Jamu? Lho kok enak ya,” paparnya.

