Sapa Penggemar, Gabriel Sukses Gelar Prince of My Heart

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Gabriel Prince sukses menggelar jumpa pers dan pertunjukan bertajuk "Prince of My Heart" yang digelar di Ballroom Kuningan City, Jakarta pada Senin (26/2/2023) malam.

Pertunjukan itu sebagai upaya dirinya untuk mengucapkan rasa terimakasih atas penghargaan yang besar dirinya pada penggemar selama dirinya berkarir di industri musik di Indonesia.

Advertisement

BACA JUGA

Single Datanglah Sayang, Ayu Azhari Coba Peruntungan Jadi Penyanyi Dangdut

"Ini pertama kali aku dibuatkan acara sendiri oleh E-Motion Entertainment dan di dukung oleh media besar seperti MNC Group dan Vision Plus. Aku sangat bersemangat karena yang datang benar-benar fansku, dan aku berharap bisa bikin mereka senang, bahagia dan terharu," ungkap Gabriel Prince saat berbincang dengan media.

"Aku ingin semuanya bisa datang. Karena ini acara pertama yang benar-benar ada nama saya. Saya juga berterima kasih kepada E-Motion Entertainment dan MNC Group Vision Plus untuk mewujudkannya," tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Emotion Entertainment selaku penggagas acara, Judith Ayudithya menjelaskan konsep acara fan meeting dan jumpa penggemar ini memang sengaja digelar untuk menghormati penonton pada penyanyi yang menampilkan gaya Korea dalam penampilannya.

"Dalam rangkaian acara Prince of My Heart, para fans akan dibawa dalam sebuah fairytale dimana Prince adalah pangerannya. Makanya kita come up dengan nama Prince of My Heart, karena dia adalah pangeran untuk para fansnya," tandasnya.

Tak hanya menggelar pertunjukan, para penggemar Gabriel yang datang juga di manjakan dengan kehadiran booth pameran, foto booth, fun games dan lain-lain yang menambah keseruan.

Gabriel Prince sendiri merupakan artis kelahiran Surabaya, 7 Juli 2004. Di Single perdananya yang berjudul "Solicitude", Gabriel Prince sudah ditonton lebih dari 1 juta penonton di semua platform media sosialnya.

BACA JUGA

Penyanyi Rap Gangsta's Paradise Coolio Meninggal Dunia

Tak hanya sukses di dunia tarik suara, Gabriel Prince juga sukses membintangi film berjudul "Love in Game" yang membuat namanya semakin dikenal publik lantaran gayanya yang mirip para artis Korea.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini