Bakal Dipersunting Lee Seung Gi, Berikut Deretan Drama Lee Da In

Jakarta, Beritasatu.com - Lee Da In menjadi perbincangan usai hubungannya bersama Lee Seung Gi diketahui publik. Bahkan pasangan tersebut akan segeran menyandang status sebagai sepasang suami istri pada 7 Maret mendatang.

Ditengah persiapan pernikahannya, Lee Seung Gi sempat menyatakan kecintaannya terhadap Da In dalam sebuah wawancara di media. Lee Seung Gi mengatakan bagaimana Da In mengubahnya sejauh ini.

Keturunan Bangsawan Korea, Ini Fakta Menarik Lee Da In

“Saya merasa tenang dan damai. Sudah cukup lama sejak kami memutuskan untuk menikah. Sejak saya memutuskan bersamanya, saya merasa sangat nyaman,” terang Seung Gi.

Bahkan keluarga Lee Da In pun merasa bahagia bisa mendapatkan menantu seperti Lee Seung Gi. Hal tersebut sempat disampaikan oleh sumber keluarga Da In bahaa ibunya sangat berbahagia dengan hubungan tersebut.

Lee Da In sendiri memulai debutnya sejak 2014 dalam film “The Fatal Encounter”. Dalam film yang dibintangi aktor dan aktris ternama ini, Da In memang mendapatkan peran kecil. Namun, film ini sukses menjadi batu loncatan hingga akhirnya Da In mulai membintangi drama televisi hingga saat ini.

Melongok kembali ke belakang, berikut ini deretan drama yang diperankan oleh Lee Da In yang bisa ditonton ulang mengutip dari berbagai sumber.

1. Make a Woman Cry

Berperan sebagai Park Hyo Jeong, dalam drama ini Lee Da In menjadi peran pembantu saja. Namun kualitas aktingnya mulai berkembang dari tahun ke tahun. Drama tahun 2015 sukses membawa Lee Da In ke peran-peran selanjutnya.

“Make a Woman Cry” menceritakan tentang mantan detektif yang memberanikan diri untuk membuka bisnis restoran di depan sekolah anaknya.

2. Come and Hug Me

Lee Da In berperan sebagai Lee Yeon Ji seorang petugas polisi wanita yang jatuh hati kepada kakak kelasnya yang diperankan oleh l Jang Ki Yong. Selain itu drama ini juga diperankan oleh Jin Ki Joo yang merupakan cinta pertama dari Jang Ki Yong.

Meski perannya disini menjadi tokoh yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, namun akting Da In menjadi polisi wanita sangat memukau.

3. Hwarang

Dibintangi Park Seo Jun, Hwarang merupakan drama yang mengisahkan para prajurit pilihan pada masa dinasi Silla. Tak hanya Park Seo Jun, drama ini juga diperankan oleh Park Hyungsik, Go Ara, Choi Minho (SHINee), Kim Taehyung (BTS), serta Lee Da In.

Dalam drama ini, Lee Da In memerankan seorang gadis bangsawan bernama Soo Yeon, yang merupakan adik dari karakter yang diperankan oleh Minho SHINee.

4. Doctor Prisoner

Dalam drama yang dibintangi oleh Namgoong Min serta Kwon Nara ini, Lee Da In berperan sebagai putri bungsu keluarga Tae Gang yang cantik dan cerdas. Di sini Da Ini menjadi seorang pengacara untuk melindungi keluarganya. Drama tentang perselisihan di dalam penjara ini juga melibatkan para dokter.

Keturunan Bangsawan Korea, Ini Fakta Menarik Lee Da In

5. Alice

Dalam drama sci-fi fantasi ini Da In memerankan sosok Kim Do Yeon. Kim Do Yeon merupakan teman SMA aktor Joo Won yang merupakan tokoh utama dalam drama yang menceritakan mesin waktu ini. Memerankan seorang reporter, Lee Da In tampil cantik dan cerdas di drama ini.

