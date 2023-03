Nikmati Paket Buka Puasa "Kilau Ramadan" dari éL Hotel Royale Bandung

Bandung, Beritasatu.com - éL Hotel Royale Bandung kembali menarik perhatian masyarakat dengan mengeluarkan

paket buka puasa bertajuk ‘Kilau Ramadan’ dengan mengangkat hidangan cita rasa khas nusantara. Selain itu, juga terdapat beberapa pilihan makanan western sehingga para tamu dapat bebas memilih berbagai macam makanan yang sedang diinginkan.

Paket berbuka puasa dibuka dengan harga Rp 199.000 nett per pax (All You can Eat) di area restoran mulai 23 Maret – 20 April 2023 dari pukul 17.00-21.00. Para pengunjung juga berkesempatan mendapatkan promo istimewa yaitu untuk kedatangan

khusus diperiode 23 Maret – 30 Maret ada potongan harga tambahan sebesar 10 persen.

Hani Hanipah selaku Public Relation éL Hotel Royale Bandung menuturkan, untuk tahun ini éL Hotel Royale Bandung memberikan variasi menu makanan di tiap minggunya dengan jumlah hidangan lebih banyak dari tahun lalu.

"Setiap harinya kita ada rotasi atau perubahan menu agar tamu-tamu yang datang lebih dari satu kali tidak merasa bosan dengan menu yang sama," kata Hani.

Tidak hanya menu andalan, setiap harinya éL Hotel Royale Bandung juga akan menyediaka aneka takjil, pastry, salad bar, serta live cooking.

Selain paket menu berbuka puasa, éL Hotel Royale Bandung juga menawarkan paket istimewa yaitu Ramadan Room Package mulai dengan harga spesial yaitu Rp. 974.000,- net/room. Harga ini sudah termasuk breakfast atau sahur dan dinner atau berbuka puasa untuk 2 orang.

