Profil Alex Turner, Vokalis Arctic Monkeys yang Bakal Konser di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Vokalis band Arctic Monkeys, Alex Turner, tengah viral di media sosial. Simak profil Alex Turner selengkapnya di bawah ini!

Alex Turner ramai jadi perbincangan karena fans asal Indonesia. Jadi fans bernama Alma Zhafira tidak disangka-sangka bertemu dengan vokalis Arctic Monkeys di bandara dan menceritakan pengalamannya.

Lewat akun Twitter miliknya yang diunggah hari Rabu (1/3/2023), Alma mengungkap dia bertemu Alex Turner di Bandar Udara Internasional Changi Singapura saat sedang menunggu penerbangannya ke Indonesia usai menonton konser di Singapura. Dia lalu membagikan foto-foto jepretannya bersama Alex Turner yang tentu membuat iri para penggemar Arctic Monkeys lainnya.

NOT ME CASUALLY WAITING FOR MY FLIGHT BACK TO INDO THEN STUMBLED UPON THE ONE AND ONLY ALEX TURNER AFTER WATCHING HIS CONCERT THE DAY BEFORE!!!!!! 😭😭😭🖤🖤🖤 pic.twitter.com/fHW30xt26y — Alma Zhafira P (@almazhafira) March 1, 2023

Arctic Monkeys sendiri kini tengah melakukan tur Asia. Selain Singapura, Indonesia juga termasuk dalam rangkaian konser Asia Tour 2023 Arctic Monkeys yang akan berlangsung tanggal 18 Maret 2023 di Beach City International Stadium Ancol.

Profil Lengkap Alex Turner

Seorang penggemar pasti ingin tahu dong serba-serbi idolanya. Begitu juga fans Arctic Monkeys. Band satu ini tentu tidak lengkap tanpa sang pentolan, yakni Alex Turner. Berikut profil Alex Turner yang sudah dirangkum dari berbagai sumber:

Nama lengkap: Alexander David Turner

Nama panggung: Alex Turner

Tempat, tanggal lahir: Sheffield, Inggris, 6 Januari 1986

Usia: 37 tahun

Zodiak: Capricorn

Ayah: David Turner

Ibu: Penny Turner

Alex Turner merupakan anak tunggal dari pasangan David dan Penny Turner. Ibunya, Penny, adalah guru bahasa Jerman. Sedangkan sang ayah mengajar fisika dan musik di Rawmarsh Community School. Bakat musiknya tentu berasal dari sang ayah. Sejak kecil sampai usia 8 tahun, Alex mengambil pelajaran piano. Karena ayahnya anggota band jaz, Alex kecil sudah terpapar berbagai jenis musik.

Perjalanan Karier Alex Turner Arctic Monkeys

Tahun 2001, orang tua Alex membelikannya gitar. Sejak saat itu dia mulai mendalami musik dan serius berkarier di dunia tersebut, dimulaidengan menulis lagu, menggunakan gitar bas, dan sebagainya.

Kemudian tahun 2022, ketika masih duduk di bangku SMA, Turner membentuk band rok indi bersama teman-temannya, yaitu Andy Nicholson, Glyn Jones, dan Matt Helders. Band tersebut dinamakan Arctic Monkeys. Kemudian mereka mengajak teman sekelas, yaitu Jamie Cook, untuk bergabung.

Saat Glyn keluar dari band, Turner menjadi vokalis dan penulis lirik. Mereka pertama kali berlatih di garasi dan kemudian di gudang yang tidak terpakai di Wath. Setelah lulus, Turner mengambil pekerjaan sebagai bartender di tempat musik Sheffield, The Boardwalk, sambil mendalami musik.

Alex Turner dan personel Arctic Monkeys menggelar pertunjukan musik live pertama mereka pada 13 Juni 2003. Saat itu mereka tampil mendukung band The Sound di pub lokal bernama The Grapes. Turner juga tampil sebagai gitaris untuk band lain.

Pada Mei 2005, Arctic Monkeys merilis mini album pertama mereka yang bertajuk “Five Minutes with Arctic Monkeys”. Di tahun itu, band tersebut juga menandatangani kontrak dengan label. Kemudian pada Januari 2006 mereka merilis album pertama, yaitu "Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not". Album debut tersebut pun menjadi album dengan penjualan tercepat dalam sejarah musik Inggris.

Selain menjadi pentolan Arctic Monkeys, Alex Turner juga debut dengan band lain, yaitu The Last Shadow Puppets. Sampai saat ini Alex Turner bersama Arctic Monkeys sudah merilis enam album, yaitu “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not” (2006), “Favourite Worst Nightmare” (2007), “Humbug” (2009), “Suck It and See” (2011), “AM (2013), dan "Tranquility Base Hotel & Casino" (2018).

