Romantis, Wika Salim Dilamar Kekasih di Depan Menara Eiffel

Jakarta, Beritasatu.com - Pedangdut Wika Salim membagikan kabar bahagianya seusai dilamar kekasihnya Max Adam di depan Menara Eifel Paris, Prancis.

Hal itu diungkapkan Wika Salim sambil menunjukkan cincin yang diberikan kekasihnya dalam akun media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (3/3/2023).

"Selalu penuh dengan kejutan," tulis Wika Salim.

Sejumlah warganet pun langsung berkomentar tentang lamaran yang dilakukan Max kepada Wika Salim.

"Aw finallyyyyy Seorang @maxadamkamil berhasil ditaklukan wow !!. Congrats to both of you... Happy terus sampe keriput. Tag ya Max @wikasalim nti aku mau foto bareng jalur orang dalem ya Max," tutur warganet.

Tak hanya itu, sejumlah warganet juga mendoakan agar keduanya bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan dan bisa langgeng selamanya.

"Yeaaay.... Congratulations @wikasalim semoga langgeng sampe jenjang pernikahan yah," tandas warganet.

