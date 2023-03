Usung Emansipasi Wanita, Putri Zulkifli Hasan Dukung The Girl Fest 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan emansipasi perempuan di era modern seperti ini mendapat tanggapan positif dari Putri Zulkifli Hasan yang merupakan salah satu entrepreneur wanita muda di Indonesia. Hal itu tercermin dari penyelenggaraan The Girl Fest 2023 yang dibuka oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Central Park Mall Grogol Jakarta Barat, Jumat (3/3/2023) kemarin.

"Senang akhirnya bisa ada acara The Girl Fest 2023 yang diinisiasi oleh pihak Rahasia Gadis dan Nagita Slavina yang jadi founder Rans Entertainment ini. Dimana dari acara ini kita bisa lihat bagaimana Perempuan di Indonesia ternyata punya peluang besar untuk sukses sama seperti laki-laki dengan menekuni beragam bidang dan memiliki usaha apapun khususnya dibidang industri kreatif, hiburan dan seni," ungkap Putri.

Diterangkannya, acara kolaborasi The Girl Fest 2023 yang diselenggarakan 3-5 Maret 2023 ini diharapkan akan memotivasi perempuan di Indonesia untuk terus berkarya dan menjadi sukses.

"Rasanya tidak ada halangan bagi perempuan untuk berkarya dan tetap berdaya sepanjang mereka bisa dan mampu, namun tetap biar bagaimanapun kita harus sadar kodrat kita sebagai perempuan agar kita bisa terus maju," terangnya.

Sementara itu, Nagita Slavina yang berbincang dengan media juga menyebut pernikahan yang dijalani perempuan tidak bisa menghambat daya kreativitas perempuan di era modern ini. Sehingga dengan acara ini diharapkan para pengusaha, enterpreneur, pelaku industri hiburan dapat menunjukan kemampuannya.

"Menurut aku kadang di pernikahan itu atau di percintaan, perjalanan yang paling berat bukan karena orang ketiga, bukan karena masalah keuangan tapi ternyata tuh masalah di antara pribadi satu sama lainnya. Dan pernikahan tidak bisa memutus wanita untuk terus berkreasi dan menunjukkan bakat. Makanya dengan acara The Girl Fest 2023 ini saya ingin menunjukan bahwa Wanita di era modern harus mampu mandiri dan punya kesempatan yang sama untuk sukses sama seperti laki-laki," tandasnya.

Dalam acara The Girl Fest 2023 ini sejumlah acara dan pameran mulai dari beauty and fashion bazaar, JAJARANS Food Bazaar, picnic & interactive area, talkshow, hingga karaoke session and live music performance digelar selama 3 hari ini.

