Bawa Lightstick, Begini Antusiasme NCTZen Nonton Konser NCT Dream

Banten, Beritasatu.com - Boyband asal Korea Selatan, NCT Dream, kembali menggelar konser di Indonesia. Konser bertajuk "The Dream Show 2: In A Dream" ini digelar selama tiga hari, tanggal 4 - 6 Maret 2023 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Berdasarkan pantauan jurnalis B-Universe di lokasi, penggemar NCT Dream atau NCTzen memadati area konser sejak siang hari. Padahal konser baru akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Advertisement

BACA JUGA

NCT Dream Menangkan Grand Award di Seoul Music Awards 2023

Penonton yang didominasi oleh anak muda ini, kebanyakan mengenakan pakaian warna hijau. Mereka asyik berfoto di depan gerbang LED sambil memegang neobong - sebutan lightstick NCT.

The Dream Show 2 in Jakarta ini menjadi kali pertama NCT Dream konser di Indonesia dengan formasi tujuh member. Seorang NCTZen asal Kalimantan Tengah, Tiara mengaku tidak sabar untuk menyaksikan penampilan idolanya, Jisung.

"Antusiasmenya itu wah tidak bisa dibayangkan sih. Bener-bener se-excited itu aku mau nonton konser NCT Dream ini," ujar Tiara ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (4/3/2023).

Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Tiara sejak satu bulan lalu. Ia juga membawa sejumlah perlengkapan untuk menonton konser ini.

"Kebetulan untuk konser kali ini aku bawa neobong, aku bawa photocard NCT Dream, habis itu aku juga bawa tiket masuk, minyak kayu putih, kipas portable," jelas Tiara.

Jika melihat dari setlist konser "The Dream Show 2" sebelumnya, ketujuh member bakal membawakan lebih dari 30 lagu. Tiara sendiri mengaku tidak sabar untuk menyaksikan idolanya membawakan lagu Candy dan Better Than Gold.

"Karena lagu Candy itu, lagunya ceria banget. Biasanya aku setiap malam sebelum tidur dengerin lagu itu sih," pungkasnya.

Sementara itu, untuk menyaksikan konser ini, harga tiket dibanderol beragam. Mulai dari Rp1 juta untuk kategori 6a dan 6b, Rp1,5 juta kategori 5, lalu Rp1,7 juta untuk kategori 4. Sedangkan kategori 3 dibanderol dengan harga sekitar Rp2,45 juta, kategori 2 diharga Rp2,55juta. Tiket termahal dikategori 1 dengan harga Rp2,75 juta.

Melalui akun media sosialnya, pihak promotor Dyandra Global Entertainment telah mengimbau kepada penggemar umtuk tidak membawa barang-barang yang dilarang, misalnya tongkat selfie dan kamera profesional. Penonton juga diwajibkan untuk menggunakan tas transparan dengan ukuran tidak lebih dari 20 x 30 sentimeter.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini