Nostalgia Bareng Simple Plan di Everblast Festival 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Simple Plan membuka tur konser The Harder It Looks Tour Southeast Asia mereka dengan tampil di Everblast Festival 2023 yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2023). Tur konser ini membawa Simple Plan ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Everblast Festival 2023 menjadi tempat bagi para penggemar yang ingin bernostalgia dengan band asal Kanada ini. Sejumlah lagu-lagu hits era 2000-an dibawakan sang vokalis Pierre Bouvier.

Konser Simple Plan dibuka dengan lagu I’d Do Anything, dilanjutkan dengan Shut up, Jetlag, hingga Welcome to My life. Simple Plan juga turut membawakan lagu terbaru mereka yang rilis tahun lalu berjudul Wake Me Up (When This Nightmare’s Over). Sementara lagu Perfect yang menjadi salah satu playlist yang paling dinanti penonton dibawakan Pierre dkk untuk menutup konser mereka.

Tidak hanya Simple Plan, sebelumnya beberapa musisi internasional juga telah tampil memeriahkan Everblast Festival 2023 yakni MYMP dan The Rasmus. Turut hadir sejumlah musisi lokal yang menghipnotis para penonton kembali ke era 2000an, mulai dari The Changcuters, Seurieus x Candil, Garasi, Tika Tiwi (T2), Naff, Rocket Rockers, Vagetoz, Fade2Black, Closehead, The Banery, Kobe, Sind3ntosca, Hollywood Nobody, dan Geng Juara Kelas(DTBTNS S1) with special guest.

Dalam Festival Everblast 2023, para penonton dimanjakan dengan tiga panggung megah yang disediakan oleh panitia, yakni Ever Blast Stage, Untitled Stage, dan Supermusic Stage. Everblast Festival digelar selama 2 hari yakni 4 & 5 Maret 2023, di mana pada hari kedua menampilkan sejumlah musisi yang tak kalah menarik, mulai dari Secondhand Serenade, The The Red Jumpsuit Apparatus hingga Hoobastank.

