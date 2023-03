Pengunjung Everblast Festival 2023 Antusias Lihat Simple Plan dan Secondhand Serenade

Jakarta, beritasatu.com - Everblast Festival 2023, merupakan ajang musik nostalgia tahun 2000-an yang telah resmi dihelat pada 4-5 Maret 2023 di Gambir Expo Jakarta. Festival ini menghadirkan sejumlah musisi internasional dan nasional yang populer pada tahun 2000-an yang membawa kenangan dan nostalgia bagi para penggemar musik di Indonesia.

Sejak siang, pengunjung sudah tampak mengantre di loket penukaran tiket. Gerbang masuk event ini pun sempat dipenuhi oleh pengunjung yang akan masuk.

Hasna, Angel, dan Hanna salah satu pengunjung berasal Bandung mengatakan sudah hadir sejak pagi. Hasna mengatakan dirinya sangat antusias dan ingin bernostalgia akan lagu-lagu lama yang ia dengarkan.

“Pengen nonton banget Simple Plan dan Secondhand Serenade juga,” kata Angel di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam (4/3/23).

Pengunjung Everblast lainnya yakni Lisdi mengatakan bahwa dirinya sudah lama ingin menghadiri festival musik ini. Namun, beberapa tahun lalu, Everblast memang sempat batal diselenggarakan lantaran pandemi Covid-19.

“Terus sekarang ada. Ya udah kenapa nggak? Gitu,” ungkap Lisdi.

“Aku nunggu Simple Plan ya. Terus kalo yang Indonesia ya pengen liat yang lama-lama nggak ada itu. Ya itu aja sih. Pengen nostalgia aja,” ujarnya.

Antusiasme pengunjung lainnya juga terlihat dari Ashadel yang mengatakan bahwa dirinya ingin bernostalgia akan lagu-lagu semasa kecil yang dulu ia dengar. Ashadel yang merupakan penggemar Simple Plan bahwa sudah hadir di venue sejak pukul 17:00 WIB. Padahal Simple Plan baru akan tampil pukul 20:25 WIB.

“Soalnya dulu pas kecil dengarnya lagu lagu ini aja. Contohnya Simple Plan Perfect. Gitu-gitu,” kata Ashadel.

Selain menantikan penampilan dari Simple Plan, Ashadel juga tidak sabar untuk melihat performa dari Hoobastank dan juga Secondhand Serenade.

Pada hari pertama penyelenggaraan Everblast Festival, tanggal 4 Maret 2023, akan dimulai dengan penampilan musisi internasional, yaitu Simple Plan, The Rasmus, dan MYMP. Para musisi internasional ini akan tampil bersama dengan sejumlah musisi nasional, yaitu The Changcuters, Seurieus x Candil, Garasi, Tika Tiwi (T2), Naff, Rocket Rockers, Vagetoz, Fade2Black, Closehead, The Banery, Kobe, Sind3ntosca, Hollywood Nobody, dan Geng Juara Kelas (DTBTNS S1) with special guest.

