Secondhand Serenade hingga Hoobastank, Siap Ramaikan Penutupan Everblast Festival 2023

Jakarta, beritasatu.com - Everblast Festival 2023 yang mengusung tema nostalgia lagu era 2000-an telah memasuki hari kedua. Arinda Mentari Putri, selaku perwakilan dari Akselerasi Entertainment mengatakan Everblast Festival hari kedua ini akan semakin menarik.

"Everblast Festival hari kedua semakin menarik karena hadirnya musisi internasional yaitu Hoobastank, The Red Jumpsuit Apparatus, Seconhand Serenade dan tentunya artis nasional seperti Cokelat, Padi Reborn, Vierratale dan lainnya," ucapnya.

The Red Jumpsuit Apparatus, akan membawakan lagu-lagu andalannya seperti "Face Down", "Your Guardian Angel", dan "False Pretense". Tidak mau kalah, Seconhand Serenade adalah band rock asal Amerika dengan lagu-lagu akustik dan liriknya penuh emosional akan akan membawakan lagu-lagu hitsnya yaitu “Fall For You”, “Your Call”, “Maybe” dan masih banyak lagi.

Selain musisi internasional, tidak kalah menarik musisi nasional juga akan meramaikan panggung pada hari terakhir. Beberapa diantaranya ada Cokelat, Padi Reborn, Vierratale, Letto, J-Rocks, Kotak, Alexa, Pee Wee Gaskins, The Rain, The Upstairs, Saint Loco, Kuburan, Alone At Last, Monkey 2 Millionaire, dan Mad Elephant with Special Guest akan tampil dalam rangkaian Everblast Festival 2023.

Adapun Hoobastank yang juga diminati oleh para penonton akan menutup rangkaian acara Everblast Festival 2023. Hoobastank akan tampil pukul 22:00 WIB.

Arinda menambahkan Hoobastank dipastikan akan menjadi musisi penutup rangkaian acara Everblast 2023. "Kamis selaku promotor mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya Everblast Festival," tutupnya.

