Pentingnya OAE untuk Deteksi Dini Gangguan Pendengaran Anak

Jakarta, Beritasatu.com - Gangguan pendengaran tak hanya menimpa orang dewasa saja. Akan tetapi gangguan pendengaran pada anak, khususnya bayi baru lahir masih menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Bahkan, Kementerian Kesehatan mengumumkan, sekitar 5.200 bayi terancam tuli sejak lahir. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi gangguan pendengaran penduduk usia lima tahun ke atas di Tanah Air sebesar 2,6 persen.

"Terkait data bayi lahir tuli di Indonesia seperti yang kami sampaikan angkanya 0,1-0,2% dari kelahiran hidup. Estimasi angka kasusnya sekitar 5200 per tahun," beber dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ketika dihubungi Beritasatu.com Minggu (5/3/2023).

Sementara itu Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan-Bedah Kepala Leher RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr. dr. Harim Priyono, Sp.THTBKL, Subsp.Oto (K) mengungkapkan untuk mendeteksi gangguan pendengaran atau tuli ini ada sebuah program bernama Universal Newborn Hearing Screening.

"Semua bayi yang baru lahir diwajibkan untuk dicek pendengarannya," beber dia ketika ditemui Beritasatu.com di kawasan Senayan, Jakarta Minggu (5/3/2023).

Dijelaskan lebih lanjut, pemeriksaan tersebut menggunakan metode Otoacoustic Emission (OAE), merupakan gelombang yang dihasilkan oleh sel rambut halus bagian luar dari rumah siput, setelah diberi stimulus.

"OAE ini berfungsi untuk mendeteksi fungsi rumah siput pada bayi baru lahir," tambah dr. Harim.

Selain itu menurut dia, adapula Auditory Brainstem Response (ABR)/(BERA) yang mendeteksi sinyal listrik di batang otak. Jika program Universal Newborn Hearing Screening rutin dilakukan, maka gangguan pendengaran sejak dini akan terdeteksi.

"Sayangnya program tersebut belum rutin dilakukan di negara berkembang termasuk Indonesia," kata dia.

"Yang sudah rutin melakukan pendeteksian tersebut adalah negara-negara maju. Untuk negara berkembang hanya beberapa rumah sakit saja yang memiliki fasilitas tersebut," sambung dia.

Sementara itu, Kasoem Hearing Center ikut serta memperingati World Hearing Day 2023 atau Hari Pendengaran Sedunia bertema 'Ear and Hearing Care For All!' di lokasi Car Free Day (CFD), kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (5/3/2023).

Kasoem Hearing Center berkeinginan memberikan awareness pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran kepada masyarakat.

"Karena, seperti yang diungkapkan WHO, masalah telinga dan pendengaran merupakan salah satu problem yang paling sering ditemui di masyarakat. Maka dari itu, kita di sini mengedukasi masyarakat, bahwa telinga dan pendengaran termasuk perawatan primer," ujar Deputy Chief Executive Officer (CEO) Kasoem Group Trista Mutia Kasoem.

