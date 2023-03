Sering ke Indonesia, Ini Kota Favorit Secondhand Serenade

Jakarta, Beritasatu.com - Secondhand Serenade mengatakan bahwa dirinya beberapa kali sempat tur di Indonesia. Pemilik nama asli John Vesely ini mengaku senang mengunjungi Jakarta.

John juga menambahkan, bahwa Jakarta merupakan kota besar yang sibuk. Namun, ia menyebut masyarakatnya sangat antusias terhadap musik.

“Pertama, kota yang paling saya sukai jatuh kepada Jakarta. Maksud saya, Jakarta adalah kota yang tentunya saya sukai untuk bermain. Sangat besar dan sangat sibuk. Tapi orang-orang di sini sangat antusias jika bicara tentang musik,” kata John Vesely saat ditanya tim liputan BTV dalam konferensi pers Everblast 2023, di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusar, pada Minggu (5/3/23).

John mengatakan bahwa warga Jakarta sangat antusias ketika ada musisi yang datang. "Saat mereka datang ke acara musik, sangat antusias bertemu para artis. Jadi tentu ini (Jakarta) kota yang saya sukai," ujarnya.

Selain Jakarta, John juga mengatakan bahwa dirinya menyukai Bali. Pelantun lagu "Stranger" ini mengungkapkan bahwa ia senang pergi ke pantai di Bali.

“Bali juga jadi salah satu favorit saya. Saya di sana semalam. Tampil di sana semalam. Sangat luar biasa. Apalagi saya suka ke pantai, siapa yang tidak?,” katanya sambil tertawa.

Selain Bali, John juga mengatakan bahwa dirinya senang mengunjungi Bandung. Ia bahkan mengatakan masih memiliki beberapa brand baju asal Bandung.

“Saya juga suka Bandung, kota yang sangat artistik. Saya masih punya beberapa baju dari brand saat saya belanja di sekitar sana (Bandung). Jadi mungkin itu tiga kota yang saya suka,” jelasnya.

Secondhand Serenade sendiri hadir di Jakarta dalam rangka memeriahkan panggung Everblast Festival 2023. Acara ini juga mengundang sejumlah musisi ternama seperti Hoobastank, The Red Jumpsuite Apparatuse dan musisi asal Indonesia lainnya.

Everblast diadakan selama dua hari mulai 4 Maret hingga 5 Maret 2023. Acara ini memang mengundang musisi yang lagu-lagunya hits di era 2000-an karena mengusung tema nostalgia.

Secondhand Serenade sendiri merupakan sebuah band rock akustik, yang dipimpin oleh vokalis dan gitaris John Vesely. Vesely telah merilis tiga album studio sampai saat ini di bawah nama Secondhand Serenade: Awake pada tahun 2007, A Twist on My Story pada tahun 2008 dan Hear Me Now pada tahun 2010.

Meski sudah beberapa kali datang ke Indonesia, penggemar Secondhand Serenade masih antusias hingga kini. Bahkan hampir keseluruhan penggemarnya adalah anak muda.

