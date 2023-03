Mengintip Keseruan Hari Terakhir Everblast Festival 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Everblast Festival hari kedua digelar meriah di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat (5/3/2023). Tidak kalah seru dengan hari pertama yang menghadirkan Simple Plan, The Rasmus dan MYMP, line up Everblast Festival 2023 hari kedua diisi Hoobastank, The Red Jumpsuit Apparatus dan Secondhand Serenade.

Lagu Maybe dari album Awake menjadi pembuka penampilan Secondhand Serenade yang mengundang tepuk tangan penonton. Secondhand Serenade melanjutkan penampilannya dengan lagu-lagu terkenalnya seperti Broken, Vulnerable, Half Alive dan Your Call.

Advertisement

BACA JUGA

Nostalgia Bareng Simple Plan di Everblast Festival 2023

Penonton pun semakin terhanyut saat sang vokalis, John Vesely membawakan lagu Fall For You dengan iringan piano. Menutup aksi panggungnya, Secondhand Serenade melantunkan lagu The Last Song Ever.

"Terima kasih sudah datang karena kalian adalah fans terbaik di dunia. Terima kasih sudah membuat musik tetap hidup," kata John Vesely.

Hoobastank menjadi band penutup Everblast festival

Penampilan Hoobastank, band yang digawangi Douglas Robb (vokal), Dan Estrin (gitar), Markku Lappalainen (bass) dan Chris Hesse (drum) menandai berakhirnya Everblast Fesival di hari kedua.

Band rock asal California ini membawakan total 13 lagu, di antaranya Born to Lead, Running Away, No Destination, Just One, Let it Out Remember Me, Inside of You, Pieces, hingga Out of Control. Suasana semakin pecah saat Hoobastank membawakan lagu The Reason. Hoobastank mengakhiri penampilan dengan lagu Crawling in the Dark sekaligus menutup Everblast Festival 2023.

BACA JUGA

Ide Hadiah Valentine Romantis untuk Kekasih

Selain musisi Internasional, Everblast Festival juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi lokal, yakni Cokelat, Padi Reborn, Vierratale, Letto, J-Rocks, Kotak, Alexa, Pee Wee Gaskins, The Rain, The Upstairs, Saint Loco, Kuburan, Alone At Last, Monkey 2 Millionaire, dan Mad Elephant with Special Guest.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini