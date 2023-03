Secondhand Serenade Ungkap Lagu Fall For You Paling Berkesan

Jakarta, Beritasatu.com - John Vesely penyanyi sekaligus gitaris dari Secondhand Serenade telah beberapa kali manggung di Indonesia. Dalam konferensi pers di Everblast Festival 2023, John mengungkapkan bahwa “Fall For You” merupakan lagu yang sangat berkesan untuknya.

“Lagu yang paling memberi saya kesan waktu melihat orang lain, yang paling sering didengar "Fall For You" adalah salah satunya. Yang paling hits,” kata John Vesely usai tampil di Everblast Festival 2023, di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/3/23) malam.

Selain itu, John menyebut juga lagu "Not Enough" dan "Your Call" juga memberikan kesan yang baik saat ia membawakannya. John mengatakan bahwa memang di sini banyak yang mengetahui lagu-lagunya.

Adapun pada hari ini Secondhand Serenade tampil di panggung Everblast. John Vesely membawakan berapa lagu miliknya.

Beberapan diantaranya lagu "Maybe" dari album Awake menjadi pembuka di penampilan Secondhand Serenade yang kesekian kalinya di Jakarta. "Fall For You" dari album A Twist in My Story, dan kemudian ditutup dengan “The Last Song Ever”.

Tidak hanya lagu miliknya saja, vokalis sekaligus gitaris dari Secondhand Serenade ini juga sempat bermain piano. Ia kemudian juga membawakan lagu “Fix You”.

Penonton yang menantikan penampilan dari Secondhand Serenade ikut bernyanyi sepanjang penampilan band rock akustik tersebut. Selain itu, mereka juga tampak mengabadi momen penampilan musisi asal California itu dengan gawai.

Selain Secondhand Serenade, penampil di hari kedua juga ada The Red Jumpsuit Apparatus, dan Hoobastank untuk penampil dari luar negeri. Sementara di dalam negeri ada Cokelat, Padi Reborn, Kuburan, Letto, dan Pee Wee Gaskins.

