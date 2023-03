Jakarta, Beritasatu.com - Anime Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury berlanjut ke season 2. Kapan kira-kira anime genre mecha ini tayang musim keduanya ya? Cek jadwal tayang Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2 di bawah ini!

Berdasarkan informasi dari situs GundamInfo, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2 akan tayang mulai tanggal 9 April 2023. Nantinya anime ini akan tayang seminggu pukul 5 sore waktu setempat.

Untuk penggemar Gundam di Indonesia, ada sejumlah platform streaming legal yang akan menayangkan The Witch from Mercury Season 2, di antaranya Netflix, Catchplay, dan Crunchyroll.

Sinopsis Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury berkisah di waktu A.S. (Ad Stella) 122, yaitu era ketika banyak perusahaan memasuki ruang angkasa dan membangun sistem ekonomi yang sangat besar.

Di era tersebut, ada seorang gadis bernama Suletta Mercury dari planet terpencil Merkurius yang pindah ke Asticassia School of Technology, sekolah bergengsi yang dijalankan oleh Benerit Group yang mendominasi industri mobile suit.

Di awal pindah ke Asticassia School of Technology, Suletta dirundung teman-temannya karena dia berasal dari tempat terpencil. Kemudian dia menolong gadis bernama Miorine Rembran yang hendak pergi ke Bumi karena tidak ingin bertunangan. Sayang rencana Miorine untuk ke Bumi gagal.

Suletta yang merasa bersalah kemudian mengajak tunangan Miorine, Guel Jeturk, untuk berduel agar Miorine bisa lepas dar tunangannya itu. Di sekolah tersebut memang ada tradisi duel dengan mobile suit untuk menyelesaikan masalah. Duel tersebut pun berhasil dimenangkan Suletta.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury season satu berakhir dalam 13 episode dan berlanjut dengan season kedua. Di musim keduanya, anime mecha ini masih akan melanjutkan kisah Suletta dan Miorine.

Itu dia jadwal tayang serta sinopsis Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2. Pastikan kamu menontonnya di situs legal ya.

