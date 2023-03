Film Glo, Kau Cahaya Tayang Perdana Mulai Hari Ini

Tangerang, Beritasatu.com - Film Glo, Kau Cahaya akan memulai pemutaran perdana atau gala premiere di Bintaro Jaya XChange Mall, Tangerang Selatan, Senin (6/3/2023) malam.

Film panjang perdana karya sutradara Ani Ema Susanti ini di antaranya dibintangi oleh Tatyana Akman, Kevin Royano, Ratna Riantiarno, Mamat Alkatiri, Monalisa Sembor, Wulan Guritno, dan Anggun C Sasmi.

Film ini bercerita tentang Gloria, seorang perempuan asal Papua, yang berjuang menghadapi depresi setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan serta mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Berkompetisi pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua, Glo belajar mengenal esensi kemenangan yang sesungguhnya.

Produser Eksekutif Hamka Handaru meyakini film Glo, Kau Cahaya akan diterima masyarakat Indonesia meskipun saat ini genre yang tengah menjadi tren di masyarakat adalah genre film horor. Film ini salah satunya bertujuan untuk memberikan legacy kepada masyarakat Papua.

"Kami ingin mengirimkan pesan bahwa Papua juga mampu dan bisa sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Bisa mengerjakan karya ini adalah sebuah kehormatan. Semoga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia," kata Hamka, Senin (6/3/2023).

Tatyana Akman mengungkapkan tawaran peran sebagai Gloria, tokoh utama film ini, datang bagaikan sebuah jawaban alam semesta atas keinginannya.

"Waktu sebelum dapat peran ini sempat bilang pengen deh memainkan role di film coming of age dengan karakter yang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Tak lama kemudian dapat kabar untuk memerankan Gloria. Jadi aku rasa ini jawaban dari semesta," kata Tatyana.

Ia pun mengatakan bermain sebagai Gloria memiliki tantangan tersendiri. "Sangat sulit sebenarnya karena harus belajar logat, menjadi atlet renang, serta (mengungkapkan) emosi yang dirasakan Gloria juga berat sekali. Ditambah kejar-kejaran dengan jadwal Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) yang jadinya hanya dapat waktu reading tiga hari aja," ujarnya.

Sementara itu, aktor Kevin Royano mengakui tantangan yang dihadapinya untuk memerankan karakter dalam film ini sangat besar dan membuat dirinya takut pada awalnya. Hal tersebut diakibatkan peran yang ia mainkan sangat jauh dengan kesehariannya, dari mulai cara berbicara, bahasa, budaya, aktivitas fisik, dan lain sebagainya.

"Saya sempat berpikir untuk mundur dari proyek ini karena saya mengira kurang mampu. Namun saya memutuskan untuk memberikan semuanya yang saya bisa," kata Kevin.

Sedangkan Wulan Guritno mengungkapkan alasannya tertarik terlibat dalam film ini. "Menurut aku ceritanya keren banget. Tentang seseorang yang mendapatkan sebuah cobaan tetapi kemudian mencoba come out from it, semangat kembali ke dunia sebelumnya dengan keadaan yang sekarang," ujar Wulan.

Wulan pun berharap para penonton nantinya mendapatkan sesuatu dari film ini. "Film itu jendela atas kehidupan-kehidupan yang ada, kejadian-kejadian, situasi-kondisi yang mungkin tidak alami secara langsung tetapi kemudian kita bisa terinformasikan lewat film. Sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu atau mengedukasi sesuatu lewat sebuah film," ujar wanita keturunan Inggris itu.

