Hammersonic 2023 Siap Digelar 18-19 Maret 2023, Ada Slipknot dan Deadsquad

Jakarta, Beritasatu.com - Festival musik cadas bertajuk Hammersonic 2023 siap diselenggarakan di Pantai Carnaval Ancol pada 18-19 Maret 2023 mendatang.

Sejumlah musisi dari dalam dan luar negeri bakal menjadi line up Hammersonic 2023. Beberapa di antaranya, Slipknot, Trivium, Watain, Saosin, Story Of The Year, Black Flag, Vio-lence, Amon Amarth Tiny Moving Parts, Deadsquad, Burgerkill, DJ SIHK, Rocket Rockers, St Loco dan lainnya.

"Kami sangat antusias untuk bisa memberikan sajian musik keras terlengkap dan paling fenomenal di tahun ini. Untuk tahun ini akan ada 53 musisi dari dalam dan luar negeri yang akan memuaskan pecinta musik rock maupun metal dari penjuru Indonesia yang musisi yang terlibat tahun ini berdasarkan karya, penampilan mereka di atas panggung, serta animo dari fans mereka yang tak pernah surut," ungkap Dede Rianta dari Representative, selaku promotor Hammersonic 2023 saat menggelar jumpa pers di Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023).

Ditambahkannya, Hammersonic 2023 menjadi penyelenggaraan festival musik yang spesial. Hal ini lantaran Hammersonic 2023 menjadi salah satu lokasi penampilan grup band Slipknot di kawasan Asia Tenggara.

"Hammersonic 2023 akan jadi tempat Slipknot tampil di Kawasan Asia Tenggara meski sebelumnya mereka menjadwalkan tampil di beberapa negara. Namun mereka membatalkannya tetapi tetap akan tampil di Hammersonic 2023 di Indonesia," terangnya.

Tak hanya akan menghibur para pecinta musik cadas di Indonesia, Hammersonic 2023 juga akan diisi dnegan talkshow dan acara comedy show di sela-sela penampilan beberapa musisi yang akan tampil di festival musik rock terbesar di Indonesia ini.

"Untuk tahun ini kita juga telah menyiapkan sebuah acara Hammersonic Award 2023 yang kita akan anugerahkan pada musisi-musisi cadas di Indonesia yang berprestasi dan diharapkan akan menjadi penyulut semangat untuk berkreasi yang akan digelar 18 Maret 2023 ini," tegas Dede.

Sementara itu, gitaris Deadsquad, Stevie Item menyatakan rasa bahagianya bisa tampil di pagelaran musik bertema rock dan metal Hammersonic 2023 ini.

"Tentu kita sangat excited dengan kembalinya Hammersonic yang lebih megah dan pastinya akan lebih gahar. Kami yang selalu mengikuti Hammersonic cukup bangga karena festival tersebut hadir lagi untuk memberikan energi baru bagi skena musik keras tanah air. Dengan mendatangkan band-band inspirasional dan ditunggu para hammerhead," tegasnya.

Untuk bisa hadir di pagelaran Hammersonic 2023, para pecinta musik bisa mendapatkan informasi dan penjualan tiketnya melalui www.hammersonic.com serta media sosial @hammersonicfest.

