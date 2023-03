Jisoo Blackpink Luncurkan Teaser Debut Solo Perdana

Jakarta, Beritasatu.com - Jisoo Blackpink akhirnya mengumumkan tanggal dan teaser pertama untuk debut solonya yang telah lama ditunggu-tunggu!

Mengutip laman Soompi Selasa (7/3/2023) pada Senin tengah malam waktu Korea Selatan kemarin, Jisoo secara resmi mengumumkan bahwa perilisan solo pertamanya akan dirilis pada akhir bulan ini, yakni pada 31 Maret.

Jisoo juga meluncurkan poster “Coming Soon” yang menarik untuk debut solonya yang sangat dinantikan, yang dapat Anda lihat di akun Instagram resmi Blackpink!

YG Entertainment sebelumnya menyebutkan bahwa Jisoo, menjadi member terakhir di Blackpink yang melakukan debut solo. Jisoo juga diketahui telah membuat Music Video (MV) nya tersebut di luar negeri. Bahkan, selama proses syuting berlangsung penggemar tidak diperbolehkan berada di area tersebut. Lokasi dibooking hanya untuk Jisoo.

Memiliki nama lengkap Kim Jisoo, member Blackpink berusia 28 tahun ini tidak hanya aktif bernyanyi. Jisoo Blackpink juga sempat menjajal akting dengan menjadi lawan main Jung Hae In dalam drama “Snowdrop”. Bahkan kemampuan aktingnya ini mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat dunia.

Jisoo bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee pada Juli 2011 saat masih berusia 16 tahun hingga kemudian pada Agustus 2016 ia menjadi anggota band Blackpink. Sebelum debut, Jisoo Blackpink muncul di berbagai macam iklan komersial (CF), seperti Samsonite RED bersama aktor Lee Min-ho dan Smart Uniform dengan senior mereka iKON.

Jisoo Blackpink juga muncul di musik video Epik High "Happen Ending" and Hi Suhyun "I'm Different". Pada 2015, dia tampil di drama KBS The Producers sebagai tamu, bersama dengan senior se-agensi Sandara Park dan Kang Seung-yoon. Pada 1 Februari 2017, SBS mengumumkan bahwa Jisoo akan menjadi MC baru untuk Inkigayo pada 5 Februari 2017 hingga 4 Februari 2018 bersama dengan Got7's Jinyoung dan NCT's Doyoung.

