Sibuk Urus Anak, Karya Terbaru Secondhand Serenade Tertunda

Jakarta, beritasatu.com - Vokalis sekaligus gitaris Secondhand Serenade, yakni John Vesely mengungkapkan bahwa beberapa tahun kebelakang dirinya sedang mempersiapkan karya terbarunya. Namun, ia juga mengatakan rencana ini mengalami keterlambatan.

Keterlambatan ini terjadi karena baru-baru ini anaknya lahir. Sehingga sebagai seorang ayah ia banyak menghabiskan waktunya bersama sang anak.

“Saya sedang mengerjakan projek baru untuk setahun belakang ini. Tapi agak terlambat sedikit karena saya punya bayi dan saya sedang sangat sibuk dengan dia untuk enam bulan terakhir,” ungkap John Vesely dalam konferensi pers Everblast Festival 2023 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/2/23).

John juga bercerita bahwa dirinya sedang membuat studio baru. Ketika sudah selesai baru rekaman akan mulai dilakukan. Vokalis pemilik nada tenor ini menyebut bahwa sudah mengerjakan dua lagu dan akan segera menyelesaikan rekamannya.

“Saya menulis dua lagu dan akan menyelesaikan seluruh rekaman. Jadi kalian dapat melihat mungkin akhir tahun,” tutupnya.

Sekedar informasi, Fender John Vesely lahir dari hasil pernikahannya bersama musisi berdarah Italia-Amerika bernama Veronica Ballestrini. Fender John Vesely lahir pada 5 Mei 2022.

Untuk perempuan kelahiran 29 Oktober 1991 itu, Baby Fender merupakan anak sulung. Namun, untuk John, sang bayi adalah putra ketiga.

John Vesely sendiri telah pernah dikaruniai dua putra dari pernikahan sebelumnya, yakni Jake dan Ethan yang lahir pada 31 Agustus 2002 dan 11 Januari 2006.

Secondhand Serenade adalah sebuah band rock akustik, yang dipimpin oleh vokalis dan gitaris John Vesely. Vesely telah merilis tiga album studio sampai saat ini di bawah nama Secondhand Serenade: Awake pada tahun 2007, A Twist on My Story pada tahun 2008 dan Hear Me Now pada tahun 2010.

Album pertama menggunakan rekaman multitrack untuk membuat teknologi suara, sementara yang kedua mengambil jalan yang berbeda, dengan menggunakan sebuah band yang tepat dan synthesizer untuk membentuk suara lebih sempurna.

