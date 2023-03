Begini Gaya Ikonik Blackpink dalam Tur Dunia Born Pink

Jakarta, BeritaSatu.com - Tur dunia Blackpink yang bertajuk "Born Pink" merupakan salah satu ajang kesuksesan yang luar biasa. Tur Blackpink tersebut memikat penonton di seluruh dunia dengan penampilan berenergi tinggi, visual yang memukau, dan vokal yang menakjubkan.

Sepanjang tur, yang mencakup pertunjukkan di Asia, Amerika Utara, Eropa, dan Australia, Blackpink menampilkan bakat dan penampilan panggung luar biasa.

Mereka membawakan hit demi hit termasuk single pemuncak tangga lagu mereka "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love", dan "How You Like That". Selain penampilan yang menggetarkan dan koreografi yang memukau, fesyen ikonik Blackpink selalu meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar.

Melansir laman Soompi, berikut adalah beberapa pakaian terbaik yang menambah pesona di penampilan tak terlupakan Blackpink untuk keseluruhan konser:

Pakaian pink yang ikonik

Dengan perpaduan garang dan feminin, outfit ini memiliki detail militer dan elemen emas yang mengingatkan kita pada era "Kill this Love" mereka. Penampilan ini menangkap identitas mereka sebagai sebuah grup yang kuat, cantik, dan siap menaklukkan dunia.

Pakaian ballerina ala Jennie

Jennie dikenal sebagai "Manusia Chanel" karena selera fesyennya yang mewah dan penentu tren. Pakaian panggung solonya selama tur "Born Pink" untuk lagunya yang berjudul "You and Me" tidak terkecuali.

Ia mengenakan atasan yang dipotong atau korset yang dipasangkan dengan rok mini acak-acakan yang serasi, lengkap dengan sepatu flat balerina dan kaos kaki panjang yang memamerkan perut kencang serta kakinya yang jenjang.

Untuk menambahkan sentuhan menggemaskan pada penampilannya yang seksi, Jennie Blackpink sering mengenakan pita kecil di rambutnya, yang membuat wajahnya semakin terlihat seperti boneka.

Pakaian memukau JisooJisoo memamerkan tampilan yang memukau dan memikat untuk pakaian ...

