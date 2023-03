In The Name of God: A Holy Betrayal Trending, Ini Faktanya

Jakarta, Beritasatu.com - In The Name of God: A Holy Betrayal mendadak ramai diperbincangkan karena dianggap menuai kontroversi. In The Name of God: A Holy Betrayal merupakan serial dokumenter besutan MBC ini sudah tayang di Netflix.

Diangkat berdasarkan kisah nyata, In The Name of God: A Holy Betrayal merupakan serial yang mengangkat tentang sekte sesat di Korea Selatan dan diungkap ke publik melalui korban yang selamat.

In The Name of God: A Holy Betrayal menceritakan tentang empat kultus atau sekte sesat yang bahkan hingga saat ini masih beroperasi. Bahkan, dua dari kultus tersebut pun masih berkeliaran.

Terdiri dari delapan episode, serial In The Name of God: A Holy Betrayal ini mengangkat tentang JMS, Lima Samudra, Taman Bayi dan Gereja Manmin. Masing-masing sekte dipimpin oleh ketua yang terkenal akan kekejamannya.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini fakta menarik dari In The Name of God: A Holy Betrayal yang berhasil dikumpulkan oleh Beritasatu.com.

1. Mengungkap sisi gelap Korea Selatan

Adanya serial In The Name of God: A Holy Betrayal ini membuat publik akhirnya mengetahui sisi gelap dari negeri ginseng tersebut. Terlebih dari sisi keagamaan. Pasalnya, setiap sekte dari serial ini membahas sejarah, pendiri, mantan anggota bahkan kontroversi yang terjadi di dalamnya. Hal paling mengerikan adalah setiap sekte dipimpin oleh ketua yang bengis.

2. In The Name of God: A Holy Betrayal menceritakan kisah nyata empat sekte

Diceritakan dalam film ini terdapat empat orang ketua sekte yang mendirikan alirannya masing-masing. Tokoh utama dari organisasi berkedok agama sesat itu dipimpin oleh Jeong Myeongseok, Park Sunja, Kim Ki-Soon, serta Lee Jaerock.

Jeong Myeongseok pemilik Sekte Providence yang diketahui masih aktif sampai saat ini. Bahkan mereka memiliki pengikut yang vokal menyerang anti organisasi tersebut.

Park Sunja merupakan pemilik Lima Samudra, sebuah perusahaan yang memproduksi kerajinan tangan dan pernah mendapat penghargaan dari pemerintah.

Sementara itu, Kim Ki Soon merupakan wanita yang memiliki pemukiman khusus untuk dirinya dan pengikutnya bernama taman bayi. Dia memiliki perusahaan modern yang terkenal di kalangan pecinta Kpop.

Terakhir, adalah Lee Jaerock yang merupakan pendeta dari Gereja Manmin dan memiliki pengikut melebihi jumlah Jeong Myeongseok.

3. Melakukan tindakan kriminal Dalam serial In The Name of God: A ...

