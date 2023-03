Sinopsis Film Jepang Suzume No Tojimari Karya Makoto Shinkai, Tayang Besok!

Jakarta, Beritasatu.com - Sutradara Makoto Shinkai kembali merilis film terbaru yang berjudul Suzume No Tojimari. Seperti apa kisahnya? Simak sinopsis film Suzume No Tojimari di sini!

Pecinta anime, terutama film karya Makoto Shinkai, tentu sudah tidak sabar menyaksikan film terbaru sang sutradara. Setelah sukses dengan sejumlah film seperti Kimi No Nawa (Your Name) dan Weathering with You, Makoto Shinkai kembali dengan film animasi bertema bencana yaitu Suzume No Tojimari.

Advertisement

Film ini sebenarnya sudah rilis di Jepang pada 11 November 2022. Namun baru akan ditayangkan besok, 8 Maret 2023, di bioskop-bioskop Tanah Air. Film terbaru Makoto Shinkai yang berdurasi 2 jam 2 menit ini mendapat pujian begitu ditayangkan.

Film anime ini menggandeng sejumlah artis ternama Jepang sebagai pengisi suaranya, di antaranya Nanoka Hara, Hokuto, Matsumura, Eri Fukatsu, Koshiro Matsumoto, Shota Sometani, Sairi Ito, Kotone Hanase, Kana Hanazawa, dan masih banyak lagi.

Seperti apa Makoto Shinkai meramu jalan cerita tentang bencana di film animasi terbarunya ini? Simak sinopsis Suzume No Tojimari di bawah ini!

BACA JUGA

Rekomendasi 12 Anime Bergenre Fantasi hingga Romantis, Ini Daftarnya

Sinopsis Film Suzume No Tojimari

Suzume No Tojimari mengisahkan tentang seorang siswi bernama Suzume. Suatu hari, dia bertemu pria misterius yang tengah mencari sebuah pintu.

Tidak disangka, Suzume menemukan pintu yang dicari oleh pria misterius tersebut. Pintu tersebut tampak lapuk sehingga membuatnya penasaran. Tidak tahan dengan rasa penasarannya, Suzume pun meraih kenop pintu dan membuka pintu lapuk tersebut.

Setelah dia membuka pintu tersebut, tidak disangka-sangka dia tertarik ke dalamnya. Lalu dia menemukan bahwa pintu lapuk misterius itu terhubung dengan banyaknya pintu lain di Jepang, yang mana kalau pintu-pintu lainnya juga terbuka, maka bencana yang ada di balik pintu itu pun akan datang ke dunianya.

Tidak ingin dunianya hancur karena bencana dari sisi lain pintu misterius, Suzume berupaya menutup seluruh pintu agar tidak ada bencana yang muncul di dunianya. Apakah dia berhasil menutup semua pintu yang ada?

Kamu bisa menyaksikan Suzume No Tojimari mulai besok (8/3/2023) di bioskop-bioskop Tanah Air.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini