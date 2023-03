Blackpink Siap Konser di Indonesia, Ini Deretan Lagu Terpopuler

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah tidak diragukan lagi bahwa Blackpink merupakan salah satu grup wanita tersukses di industry K Pop bahkan di tingkat dunia.

Grup idol wanita yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rosé, dan Lisa ini memulai debutnya pada tahun 2016 dan telah menjadi duta K-pop di seluruh dunia.

Sejak debut, Blackpink yang merupakan bagian dari YG Entertainment tersebut telah memecahkan banyak rekor YouTube, melakukan tur internasional, berada di tangga lagu Billboard, dan menjadi girl grup Kpop pertama yang tampil di Coachella.

Hingga saat ini grup K Pop yang pernah berkolaborasi dengan Selena Gomez dan Ariana Grande tersebut telah memiliki total 32 lagu. Melansir laman Bestmusiclists, berikut adalah 15 lagu terbaik dan terpopuler dari Blackpink.

15. Pretty Savage (2020)

14. See U Later (2018)

13. Pink Venom (2022)

12. Don’t Know What to Do (2019)

11. Forever Young (2018)

10. Stay (2016)

9. Ice Cream (2020)

8. Playing with Fire (2016)

7. Whistle (2016)

6. How You Like That (2020)

5. As If It Your Last (2017)

4. Boombayah (2016)

3. Lovesick Girl (2020)

2. Kill This Love (2019)

1. DDU-DU DDU-DU (2018)

Seperti yang diketahui Blackpink siap menggebrak panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 dan 12 Maret 2023. Acara ini merupakan salah satu bentuk tur Asia bertajuk Born Pink yang sudah digelar di beberapa negara.

