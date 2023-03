BNI Java Jazz Festival 2023 Siap Hadirkan Momen Nostalgia

Jakarta, Beritasatu.com - BNI Java Jazz Festival 2023 siap digelar pada 2 hingga 4 Juni 2023 mendatang. Festival musik ini akan menghadirkan musisi yang diyakini bisa menghadirkan momen nostalgia.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Java Jazz Festival Production, Dewi Gontha saat menggelar jumpa pers di Hard Rock Cafe, di Kawasan SCBD Senayan Jakarta, Rabu (8/3/2023).

"Setelah tahun lalu kami mengangkat tema "Blooming Season" sebagai tanda bangkitnya acara musik pasca pandemi, untuk tahun ini kami ambil tema "Let Music Lead Your Memories" yang akan menjadi tema besar. Diharapkan tema ini dapat menciptakan moment nostalgia bagi penonton yang hadir," tuturnya.

"Karena kami ingin membuat festival dimana pengunjung dapat menciptakan kenangan baru ataupun mengingat kenangan di masa lampau. Seperti cerita perjuangan menyelenggarakan festival yang penuh suka duka untuk dinikmati semua kalangan dengan penuh suka cita," sambung Dewi Gontha.

Meski masih tiga bulan sebelum pelaksanaan acara, sejumlah musisi memberikan konfirmasi partisipasinya untuk tampil di gelaran Java Jazz Festival ke 18 tahun ini seperti The Chicago Experience feat Danny Seraphine and Jeff Coffey, Cory Wong, May, Ginger Root, Jazzmeia Horn, Jesus Molina, José James, Makaya Mccraven, Mario Biondi, Matt Johnson, Nate Smith + Kinfolk, Peter Cincotti, Workshy, Stacey Ryan dan Sezairi, seorang penyanyi asal Singapura yang meraih popularitasnya lewat lagu hitsnya "It’s you" dan musisi lainnya.

"Mereka semua yang akan tampil di BNI Java Jazz Festival 2023 di 11 panggung yang kami persiapkan," tambahnya.

Tak hanya akan menghadirkan nuansa berbeda saat menyaksikan musik dari beragam genre, Java Jazz Festival 2023 ini juga bisa melihat kolaborasi dari musisi yang akan tampil di ajang tersebut.

"Kami sudah menyiapkan beberapa program kolaborasi spesial ke depannya. Kolaborasi antara penyanyi dari genre musik non-jazz yang akan tampil. Apa saja project kolaborasinya? Kita tunggu saja dan bersiap untuk lihat kejutannya," tandasnya.

Pihak penyelenggara sendiri hingga kini telah menjual tiket Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023 sejak Januari lalu. Tiketnya sendiri dibanderol dengan harga harian Rp 625.000 di www.javajazzfestival.com.

