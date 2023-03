Bangkitkan Gairah Wisata, Legoland Malaysia Siap Terima Turis dari RI

Jakarta, Beritasatu.com - Legoland Malaysia kembali terbuka untuk wisatawan asing, termasuk dari Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk membangkitkan pariwisata usai pandemi Covid-19.

Malaysia terus berupaya untuk bangkit dengan mengenalkan wisata baru yang potensial guna menjaring wisatawan dari mancanegara. Salah satu yang terbaru dan yang terus dikenalkan adalah Legoland Malaysia Resort yang terletak di wilayah Johar Baru.

Hal tersebut diungkapkan Director of Sales and Marketing Legoland Malaysia, Thila Munusamy saat menggelar jumpa pers di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (8/3/2023).

"Untuk tahun 2023 ini, Legoland Malaysia Resort terus berupaya untuk menghadirkan atraksi-atraksi seru. Kami juga bekerja sama dengan Tourism Malaysia untuk mempromosikan program di tahun 2023. Dengan demikian kami yakin akan banyak wisatawan dari Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang akan berkunjung dengan aman dan nyaman selepas masa pandemi," ungkap Thila.

Tak hanya akan menyuguhkan wisata berupa taman hiburan 40 wahana, Legoland juga berupaya menyuguhkan wisata air dalam Legoland Waterpark, Aquarium Sea Life dan juga menyediakan Legoland Hotel yang berada di areal seluas 50 kali lapangan sepakbola itu.

"Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang datang ke Malaysia, turis Indonesia memang lebih banyak datang ke wilayah Kuala lumpur, Johor baru dan Melaka. Makanya dengan adanya Legoland ini, kita berharap akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Malaysia," lanjutnya.

Diterangkan Thila, dalam tahun 2023 ini, Legoland Malaysia akan menghadirkan atraksi dan aktivitas terbaru yang diyakini akan bisa menambahkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut.

"Di Kawasan Legoland Malaysia, ada 40 wahana yang terbagi dalam 8 kawasan bertema mulai dari The Beginning, Lego City, Lego Technic, Lego Kingdoms, Land of Adventure, Imagination, Lego Ninjago World dan Miniland. Sedangkan di Legoland Waterpark akan ada 20 wahana air yang unik, dengan menampilkan 70 model Lego diantara berbagai atraksi," tegasnya.

Sementara itu, di Kawasan Sea Life Legoland Malaysia akan ada 13.000 makhluk laut dari 120 spesies yang ditempatkan dalam 25 aquarium.

"Untuk di legoland Hotel, pihaknya telah menyediakan 263 kamar yang masing-masing mempunyai tema menarik seputar Lego mulai dari ninja, pirate, kingdom dan adventure. Ditambah dengan berbagai sajian permainan di seluruh area hotel, mulai dari lobi, area bermain hingga restoran," tandasnya.

