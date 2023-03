Ji Chang Wook Resmi Tinggalkan Glorious Entertainment

Jakarta, Beritasatu.com - Ji Chang Wook diketahui telah memutuskan mengakhiri kontraknya bersama agensi Glorious Entertainment. Kabar tersebut dibagikan oleh seorang sumber yang ada di dalam agensi.

Mengutip laman Soompi, sumber tersebut mengatakan bahwa aktor tampan itu melakukan perpisahan bersama agensi dengan cara yang baik. Mereka sepakat untuk tidak memperbarui kontrak tersebut.

Advertisement

BACA JUGA

14 Artis Korea yang Turut Berdonasi untuk Gempa Turki-Suriah

"Kedua belah pihak (Ji Chang Wook dan agensinya) telah memutuskan perpisahan yang indah. Mereka setuju untuk tidak memperbarui kontrak dan mendukung masa depan satu sama lain," kata sumber tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Glorious Entertainment berkomentar, “Kontrak eksklusif dengan sang aktor telah berakhir, dan tidak akan diperpanjang. Afiliasi masa depan Ji Chang Wook belum diputuskan.”

Setelah keluar dari wajib militer pada 2019 lalu, Ji Chang Wook semakin menunjukkan kemampuan aktingnya melalui drama “Melting Me Softly”, “Backstreet Rookie”, “Lovestruck in the City”, “The Sound of Magic”, dan “If You Wish.”

BACA JUGA

Lee Min Ho hingga Tzuyu, Artis Korea yang Lahir di Tahun Kelinci

Drama mendatang lawan main Park Min Young berjudul "The Worst of Evil" ini juga sudah siap dirilis pada paruh kedua tahun 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini