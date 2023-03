12 Fakta Menarik Blackpink yang Belum Pernah Terungkap Sebelumnya

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink adalah salah satu grup terpopuler yang dielu-elukan penggemarnya setiap kali menggelar konser atau tur. Bahkan di Indonesia sendiri, Blackpink siap menghelat konsernya pada akhir pekan ini.

Akan tetapi, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo? Melansir laman Popbuzz, berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Blackpink yang mungkin belum Anda ketahui.

1. Debut di tahun 2016

Blackpink merilis album single pertama mereka di tahun 2016. Seperti banyak band KPop lainnya, mereka harus pergi ke sekolah khusus untuk mempelajari semua tentang cara menjadi bintang pop, dan bersaing dengan gadis lain untuk mendapat tempat di band. Album pertama mereka adalah "Square One", dan lagu 'Boombayah' menjadi hit nomor satu pertama mereka.

2. Arti nama Blackpink

Blackpink berasal dari ide kontras tentang warna gelap dan edgy seperti hitam, dipadukan dengan warna lucu dan lembut seperti pink.

Itu dimaksudkan untuk mencerminkan semua sisi berbeda dari anggota Blackpink. Ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hal-hal feminin juga memiliki sisi yang kuat.

3. Pemecah rekor

Blackpink telah memecahkan banyak rekor dalam waktu singkat. Ini termasuk untuk video yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama, siara langsung yang paling banyak dilihat, dan 1 miliar penayangan untuk sebuah lagu.

Pada tahun 2019 mereka juga disebut sebagai ‘Most Influential Celebrities’ oleh majalah Forbes, dan mereka adalah band K Pop kedua yang paling banyak diikuti di Spotify dengan hampir 30 juta pendengar.

4. Berasal dari tempat berbeda

Jennie lahir di Korea Selatan, tetapi tinggal di Auckland, Selandia Baru selama lima tahun.

Jisoo lahir di Seoul dan dibesarkan di Korea Selatan. Rosé lahir di Auckland, Selandia Baru, tetapi dibesarkan di Melbourne, Australia dan Lisa lahir di Bangkok, Thailand.

5. Dapat berbicara dengan banyak bahasa

Selain fasih berbahasa Korea, mereka dapat berbicara bahasa Thailand, Inggris, Jepang, dan Cina. Lisa merupakan member yang mampu berkomunikasi dalam kelima bahasa tersebut. Mereka menggunakan keterampilan ini dalam lagu-lagu seperti "Ice Cream", "Kill This Love", dan "How You Like That!"

6. Menjadi headline di CoachellaBlackpink memecahkan lebih banyak rekor dengan tampil ...

