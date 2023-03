EPIK BTV Hadirkan Reuni Duo T2

Jakarta, Beritasatu.com- Gading Marten dan Gisella Anastasia akan kembali memberi update dalam Program musik EPIK BTV (Enjoy Populer Musik). Pada edisi Kamis (9/3/2023) pukul 20.00 WIB, Epik akan menghadirkan reuni duo T2. Untuk penampilan pembuka EPIK, Wahyu Ramdani atau yang dikenal sebagai Wahyu Selow membawakan lagu populernya yaitu “Selow” dan “Baper”.

Penyanyi yang mendapatkan 7 juta viewers pada kemunculannya awalnya di platform Youtube ini memberikan penampilannya yang asik dengan lagunya yang membuat penonton BTV terbawa suasana santai.

Penampilan berikutnya menampilkan penyanyi wanita muda berbakat Jebung yang sukses menjadi nominator di tiga kategori penghargaan sekaligus di ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2020.

Jebung mendapat nominasi sebagai “Rising Star of the Year”, “Creator of the Year”, dan “Best of Performers”. Membawakan lagu bernuansa pop disco, Jebung sukses membuat penonton bergoyang dengan lagu “Hepeng”, “Cassava” dan “Indo Black Magic”.

Menutup EPIK sebelumya, band The Titans yang tampil dengan vokalis barunya membawakan kedua lagu terbaru mereka yang berjudul “Yakinkan Lara Sirna” dan “Bahagia”.

Band Titans dikenal selalu membawakan lagu-lagu bertema cinta, lagu barunya yang berjudul “Yakinkan Lara Sirna” ini mengandung makna penghiburan dan penyemangat bagi kalian yang sedang terpuruk untuk kembali bangkit dari masalah yang sedang terjadi.

Titan juga mengajak penonton EPIK untuk bernostalgia kembali dengan lagu “Rasa Ini” yang dirilis tahun 2007 pada

awal kemunculannya. Di episode terbaru, Kamis (9/3) nanti malam, EPIK akan menghadirkan penyanyi-penyanyi populer tanah air yang pastinya akan memberikan penampilan seru mereka untuk menghibur waktu santai pemirsa BTV.

Grup duo wanita yang lama sudah tak terdengar kabarnya, akan manggung lagi di EPIK untuk menyapa para penggemar setianya. Duo T2 yang terdiri dari Tika dan Tiwi ini kembali merilis

lagu terbaru mereka setelah lama absen dari panggung musik tanah air. Lagu-lagu apa yang akan mereka bawakan malam ini? Tunggu penampilan terbaik mereka hanya di BTV.

Berikut selengkapnya deretan musisi tanah air yang akan manggung di EPIK. Antara lain: Galaxy, Boy Group yang memiliki nama TGX sebelumnya debut kembali pada 14 Februari 2022 lalu dengan single “Parasite”. Terdiri dari lima member laki-laki ganteng, mereka membawa hal baru yang energik dan elegan dimana mengusung konsep musik modern-tradisional.

Nadiya Rawil, penyanyi wanita muda berbakat yang mulai dikenal saat berkolaborasi dengansolois Adera ini viral dengan lagunya yang berjudul “Dengarkan Hatiku”. Memiliki suara merdu, ia kerap kali mengcover lagu-lagu yang ia nyanyikan dan diunggah melalui akun sosial media miliknya.

Keljo, penyanyi pria jebolan ajang pencarian bakat Indonesia ini merilis single perdananya yang berjudul “Sesal Terlambat” di tahun 2021. Pemilik nama Kelvin Joshua ini memiliki suara yang khas dan merdu yang akan membuat penonton EPIK terbawa suasana saat menikmati karyanya.

Juicy Luicy, grup musik asal Bandung yang bergenre pop ini mengawali jalur independen di industri musik tanah air. Lagu mereka yang berjudul “Lantas” membawa grup musik ini terus mendapat perhatian publik tanah air.

