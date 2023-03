Ajak Penggemar Nostalgia, Yuke Gaet Rieka Roslan dan Ali Akbar Bentuk D'Ray

Jakarta, Beritasatu.com - Yuke Sampurna menggandeng musisi senior Rieka Roslan dan Ali Akbar untuk menggarap sebuah project bertajuk "D'Ray Dance Rhythm and You".

Mengusung misi nostalgia, karya ini diyakini akan membawa pendengar ke masa tahun 1990 - 2000an. Hal itu diungkapkan Bassist grup Dewa 19 itu dalam jumpa persnya di Jakarta, belum lama ini.

Advertisement

"Lewat D'Ray ini, kita ingin menghadirkan musik di era tahun 1990 dan awal 2000-an kepada pecinta musik di Indonesia. Dengan lagu bernada groovy, inspirasi nama D'Ray sendiri berasal dari gabungan nama kita dengan single perdana yang di keluarkan berjudul 'Let The Music On' yang diciptakan oleh Rieka Roslan dan diarransemen oleh Ali," ungkap Yuke.

Diterangkan lebih lanjut oleh musisi asal Bandung tersebut, keinginan mereka untuk menghadirkan musik di era 90 an memang besar sehingga perlu ada kolaborasi yang apik dari beberapa musisi lintas generasi.

"Kita memang terus berupaya untuk berkolaborasi antar generasi, karena kami ingin lagu-lagu di era 90an ini bisa disukai dan dinikmati oleh anak muda sekarang," tegasnya.

Yuke sendiri meyakini dengan musik yang mereka hadirkan bisa membawa pendengarnya ke musik di era tahun 90an yang dapat membuat mereka bergoyang.

BACA JUGA

Ribuan Seniman dan Ratusan Musisi Ramaikan Denpasar Festival

"Buat kami, musik selalu akan kembali ke akarnya dan itu ada di dasar hati rindu pada masa 1990 dan 2000. Kalau mau bernostalgia D’Ray adalah jawabannya," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini