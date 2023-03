Totalitas di The Glory Season 2, Song Hye Kyo: Aku Tidak Makan 3 Hari!

Jakarta, Beritasatu.com - The Glory Season 2 siap tayang hari ini, Jumat (10/3/2023). Drama besutan Netflix Korea Selatan ini siap mengobrak abrik hati penonton karena misi balas dendam Song Hye Kyo berlanjut.

Pada season pertama, The Glory mengisahkan tentang perjalanan seorang anak SMA yang mengalami perundungan secara brutal oleh teman-teman sekelasnya. Aksi keji Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) membuat penonton geram dan ikut sedih melihat siksaan demi siksaan yang harus diterima Moon Dong Eun.

Moon Dong Eun dewasa (Song Hye Kyo) akhirnya mendedikasikan hidupnya hanya untuk membalas dendam kepada Park Yeon Jin CS dalam serial The Glory Season 2.

Sebelum penayangannya hari ini, Song Hye Kyo diketahui menghadiri Press Conference The Glory Season 2 pada Rabu kemarin di Seoul Korea Selatan. Di kesempatan tersebut, mantan istri Song Joong Ki ini mengungkapkann perubahan dirinya di season kedua.

Song Hye Kyo mengaku karakternya di The Glory Season 2 ini akan lebih meledak-ledak. Bahkan diakui dirinya telah menyatu 100 % pada karakter Moon Dong Eun.

"Awalnya aku memulai sebagai Dong Eun, tetapi aku juga manusia, aku adalah Song Hye Kyo. Memasuki episode kedua ini aku menjadi 100 % Moon Dong Eun. Kalian pasti akan berseru Wah," kata dia membuat penasaran penonton semakin menjadi-jadi.

Tak lupa pula wanita berusia 41 tahun ini membagikan kesan selama proses syuting serial tersebut. Yakni pada saat tubuhnya harus dirias sedemikian rupa hingga menimbulkan luka bakar yang nampak nyata di kamera. Song Hye Kyo harus dirias selama empat hingga lima jam untuk tanpa busana sehelai pun demi mendapatkan tampilan luka yang nyata.

"Butuh waktu lama untuk membuat riasan luka bakar," tuturnya.

Bahkan, Song Hye Kyo rela menjalankan diet ekstrem tanpa makan selama tiga hari berturut demi mendapatkan image menderita di The Glory Season 2 ini.

"Aku melakukan diet ekstrem dari tiga hari sebelumnya. Aku hanya makan pisang sebelum take adegan. Bahkan aku tidak minum air sehari sebelum proses syuting berlangsung. Aku seperti akan mati kelelahan, tetapi adegannya terlihat bagus," tuturnya.

Seperti yang diketahui The Glory Season 2 siap tayang hari ini pada pukul 15.00 waktu Korea Selatan. Penggemar yang sudah penasaran, jangan lewatkan penampilan Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun dalam serial ini. Saksikan The Glory Season 2 hanya di Netflix.

