Top Event Pekan Ini, Konser Blackpink hingga Jakarta Concert Week

Jakarta, Beritasatu.com - Event pekan ini diisi oleh konser Blackpink hingga Jakarta Concert Week yang diselenggarakan di Jakarta. Tidak hanya dua acara itu saja, Anda juga bisa menikmati akhir pekan dengan datang ke acara lainnya.

Berikut ini, beberapa event yang bisa disaksikan selama akhir pekan yang berhasil Beritasatu.com rangkum. Berikut diantaranya:

Advertisement

1. Konser Blackpink

Berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose siap menyapa Blink hari ini, Sabtu (11/3/2023). Bertajuk World Tour Born Pink, Blackpink siap menampilkan penampilan yang memukau. Bahkan, sejak kemarin beberapa Blink yang berasal dari luar kota sudah berada di SUGBK.

BACA JUGA

12 Fakta Menarik Blackpink yang Belum Pernah Terungkap Sebelumnya

Berdasarkan jadwal resmi, Blackpink siap mengisi pertunjukan selama 2-3 jam, dimulai pukul 18.30 WIB dan open gate pada pukul 17.00 WIB. Tiket konser nya sendiri dijual mulai dari Rp 1.385.000 hingga Rp 3.835.000.

2. Jakarta Concert Week

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) dan Jakarta Concert Week (JCW) yang didukung oleh KINGLYFE telah berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) sejak 10 Maret 2023 kemarin dan akan berakhir di 19 Maret 2023. Acara ini menampilkan deretan musisi ternama yang dikemas dalam rangkaian kolaborasi multigenre spektakuler dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Jakarta Concert Week (JAW) mengusung kolaborasi spektakuler untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup yang sejalan dengan pecinta otomotif Indonesia.

Berikut adalah Lineups yang akan mengguncang Jakarta Concert Week 2023:

Jumat, 10 Maret 2023: AHMAD DHANI PROJECT. Rabu, 15 Maret 2023: THE GREATEST HITS: Potret | Maliq & D’Essentials.

Kamis, 16 Maret 2023: NOAH Monochrome. Jumat, 17 Maret 2023: SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv). Sabtu, 18 Maret 2023: JOHNNY STIMSON

Minggu, 19 Maret 2023: TRIO LESTARI with Rio Febrian feat. Rizky Febian. Untuk harga tiketnya sendiri mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 1.500.000.

3. Evoria Festival 2023

Meriahkan Hari Musik Nasional 2023, Diplomat Evo yang berkolaborasi dengan M Bloc Entertainment menggelar Evoria Festival & Conference pada 11-12 Maret 2023.

Festival ini akan menghadirkan berbagai musisi pendatang baru yang terkurasi sebagai bintang utamanya. Dalam event Evoria & Conference 2023 ini sejumlah musisi muda seperti Brian Rahmattio, Egi Virgiawan, Eleanor Whisper, Milka Eime, Shoki, Virania, Reyner. Dayze, Pink Pitch, Hippotopia akan menjadi penampil utama dalam event tersebut yang akan tampil di empat panggung. Selain itu, dalam Evoria & Conference 2023 itu juga akan diisi oleh diskusi musik bersama vokalis grup band Gigi, Armand Maulana. Untuk harga tiketnya sendiri dibanderol mulai dari Rp 100.000.

4. Now Playing Fest

Now Playing Festival 2023 merupakan acara yang dihelat untuk pecinta musik yang ada di Bandung. Setelah sukses dihelat pada tahun lalu, kini acara musik tersebut kembali digelar sejak kemarin, Jumat (10/3/2023).

BACA JUGA

Blackpink Siap Konser di Indonesia, Ini Deretan Lagu Terpopuler

Bertempat di Lapangan Pussenif Bandung, sedereta musisi internasional seperti Dashboard Confessional, Secondhand Serenade, Boys Like Girls, serta HYBS turut hadir. Musisi lokal asal kota kembang itupun juga turut meramaikan acara ini, mereka adalah The Changcuters, Kuburan, Utophia, Laluna dan yang lainnya. Harga tiketnya sendiri dijual mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini