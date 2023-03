Deep Purple Sukses Pukau Ribuan Penggemar Rock di Solo

Solo, Beritasatu.com - Deep Purple group band rock asal Inggris berhasil memukau ribuan penggemar dalam konser yang digelar di Solo, Jawa Tengah Jumat (10/3/2023).

Sebelum Deep Purple tampil, konser ini dibuka dengan penampilan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama Soneta yang membawakan sejumlah lagu andalannya. Kemudian, konser dilanjutkan dengan band rock asal Indonesia, God Bless, yang menguncang Kota Solo, Jawa Tengah.

Sekitar pukul 22.00 WIB, band rock yang digawangi oleh Ian Gillan sebagai vokalis mulai membius telinga penonton dengan hentakan irama rock.

Deep Purple membawakan 13 lagu andalannya, yakni Highway Star, Picture, No need Shout, Nothing at all, Lazy, Blind Man, Anya, Keys, Perfect, Space, Smoke, Hush, Black Night.

Dalam konser ini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan sangat menikmati konser ini dan bernostalgia dengan lagu-lagunya.

"Buat orang-orang umurnya separo keatas lah pasti sangat senang menikmati konser ini pasti semua mendukung, keren. Semuanya(lagu) saya kolektor dari SMA. Smoke on the water, a Fire in The Sky," kata Ganjar sembari menyanyikan sepenggal lirik lagu andalannya.

Sementara itu penggemar asal Bekasi, Jawa Barat yang juga datang menyaksikan konser ini mengaku bahagia karena dapat bertemu idola.

"Datang di Solo ini cuma mau nonton Deep Purple dan God Bless intinya. Band yang selalu mengingatkan masa muda saya saat saya mengenal musik rock lama itu Deep Purple ini. Jadi saya sudah 50 tahun lebih mendengarkan ini seperti masih umur SMA dulu ya," ungkap Heri Suharyo.

Dalam konser kali ini Formasinya yakni Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Simon McBride, dan Don Airey. Di momen ini, Konser 'Deep Purple World Tour 2023', merupakan konser mengulang sejarah bertemunya dua legenda rock, Deep Purple dan God Bless dalam satu panggung setelah 48 tahun silam.

