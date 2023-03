How You Like That Jadi Lagu Pembuka Konser Blackpink, Fans Histeris

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink resmi membuka rangkaian konsernya di Indonesia pada Sabtu (11/3/2023) bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Pantauan Beritasatu.com, konser sendiri dimulai pada pukul 19.19 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, para Blink histeris meneriaki nama Blackpink untuk segera keluar dan memulai konser.

"Whoaaaa... Blackpink... Blackpink... Blackpink," teriak histeris para Blink.

"Blackpink.... whoaa Blackpink in your area," teriak para Blink kembali.

Pada pembukaan konser, Blackpink yang terdiri dari Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo ini mengenakan kostum berwarna pink dan membawakan lagu "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle (versi pendek)", "Don't Know What to Do", dan "Lovesick Girls".

Selama musik berlangsung, seluruh Blink ikut bernyanyi bersama seluruh lagu yang dibawakan oleh Blackpink dengan penuh semangat dan antusias.

"How you like that," teriak para Blink.

"Look at me, now look at you," nyanyi seluruh Blink.

Ditengah membawakan lima lagu pembuka konser, Blackpink menyapa para Blink dari atas panggung.

"Ayonghaseo Blackpink nimida," ujar Blackpink.

"Hello My name is Jennie," kata Jennie.

"Hi Jisoo," sahut Jisoo.

"Hi I'm Lisa," tambah Lisa

"what's up Jakarta hi I'm Rose," sambung Rose.

Rose mengungkapkan Blackpink sangat senang bisa kembali ke Jakarta dan bertemu para Blink.

"Are you excited Tonight," tanya Lisa kepada Blink.

Sapaan dari Blackpink membuat seluruh semangat Blink Indonesia bergelora di seluruh penjuru Gedung Gelora Bung Karno. Selepas membawakan kelima lagu pembuka, Blackpink kemudian melanjutkan dengan lagu Kill This Love.

Tak lupa, banyak Blink yang turut mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka. Blink terlihat begitu terharu dan histeris disaat yang bersamaan ketika bisa melihat idola mereka secara langsung. Serta bisa melihat performance music Blackpink.

Momen pembuka konser juga turut dimeriahkan oleh atribut yang dikenakan oleh para Blink, diantaranya bando bergambar member, kipas tangan bergambar Blackpink, dan SUGBK dipenuhi oleh cahaya pink dari lightstick.

