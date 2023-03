Masuk Segmen Kedua, Blackpink Bawakan Kill This Love

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink membawakan lagu Kill This Love sebagai pembuka pada segmen kedua konser bertajuk Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Pantauan Beritasatu.com, terlihat mereka telah berganti kostum. Lisa menggenakan blouse crop lengan panjang berwarna pink dipadukan dengan celana pendek hitam.

Advertisement

BACA JUGA

How You Like That Jadi Lagu Pembuka Konser Blackpink, Fans Histeris

Jennie mengenakan baju berwarna putih dipadukan dengan celana pendek hitam. Sedangkan Jisoo mengenakan atasan berwarna hitam, kemudian Rose mengenakan tank top berwarna hitam dipadukan dengan rok mini berwarna senada.

Kemudian, Blackpink membawakan lagu "Crazy Over You". Selepas menyanyikan Crazy Over You, Lisa bertanya "Do you have fun today?,"

"It was hot," ujar Rose sambil bercanda

"Hahaha,", tertawa para Blink menanggapi Rose.

Rose mengatakan bahwa dirinya sudah merindukan momen konser pada hari ini sejak lama. Dia juga mengucapkan terimakasih pada Blink yang telah hadir di konser pada malam ini. Dia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Blink di Indonesia.

Kemudian, Blackpink membawakan lagu "Playing with Fire (versi pendek)", "Tally", dan "Pink Venom (versi panjang)". Pada lagu Tally, Blackpink tidak terlalu melakukan banyak gerakan, mereka mengajak seluruh Blink untuk bernyanyi bersama dan menikmati alunan musik yang ada. Hal tersebut tentu disambut begitu baik oleh para Blink. Seluruh penonton ikut bernyanyi bersama Blackpink pada lagu "Tally".

BACA JUGA

Diwarnai Hujan, Penggemar Tak Kantongi Tiket Blackpink Pantang Mundur

Setelah lagu selesai dimainkan, suasana music performance Blackpink kembali diwarnai dengan teriakan Blink ketika memasuki lagu "Pink Venom".

Saksikan live streaming program-program BTV di sini