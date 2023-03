Balinale Siap Unjuk Gigi di Ajang AFA dan HK International Film

Jakarta, Beitasatu.com - Balinale atau Bali Internasional Film Festival siap berpartisipasi dalam ajang Asian Film Awards (AFA) dan HK International Film and TV Market yang akan digelar dalam waktu dekat di Hongkong. Hal tersebut diungkapkan Pendiri Balinale, Deborah Gabinetti saat berbincang dengan media di Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

"Dalam acara AFA 2023 yang akan digelar besok Minggu (12/3/2023) di Hongkong, kita dari Balinale telah mengajukan dua film Indonesia yakni "Autobiography" karya Makbul Mubarak dan "Before, Now & Then" karya Kamila Andini. Dimana keikutsertaan film-film yang ada di Balinale ini sebagai upaya mempromosikan budaya film Indonesia agar bisa bersaing di level Asia dan internasional," ungkap Deborah.

Setelah penyelenggaraan AFA 2023 itu, pihaknya juga akan mengirimkan Gabinetti yang mewakili Bali Film Center (BFC) di HK International Film dan TV Market yang merupakan pasar konten hiburan terkemuka di Asia. Dimana acara ini akan berlangsung pada 13-16 Maret di Hongkong dan BFC juga berpartisipasi dengan anggota Asian Film Commissions Network (AFCNet).

"Kami senang bisa menjadi bagian dari acara menarik ini. Hal ini juga merupakan suatu kehormatan untuk mewakili Balinale dan Bali Film Center di panggung internasional. Dimana menampilkan kekayaan budaya, keragaman lokasi dan industri film Indonesia yang dinamis," tegasnya.

Deborah menambahkan, keikutsertaan Balinale dalam dua ajang film Asia ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri film regional yang kedepannya akan berkontribusi dalam pembangunan industri kreatif lokal.

"Kami sangat yakin dengan kemampuan yang dimiliki, industri film Tanah Air kedepan akan dilirik dunia sebagai kiblat. Karena kita juga mengerjakan dan memberikan pelayanan profesional bagi pembuat film di seluruh Indonesia agar mampu bersaing di kancah dunia," tandasnya.

