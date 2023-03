Pink Venom Jadi Lagu Andalan Konser Blackpink Malam Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Pink Venom menjadi salah satu lagu andalan yang begitu dinantikan oleh para penonton dalam konser Blackpink bertajuk Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Para Blink bernyanyi bersama selama lagu Pink Venom dinyanyikan. "This that pink venom, this that pink venom. This that pink venom (get 'em, get 'em, get 'em) Straight to ya dome like whoa-whoa-whoa. Straight to ya dome like ah-ah-ah," Nyanyi para Blink bersama dengan Blackpink.

Advertisement

BACA JUGA

Masuk Segmen Kedua, Blackpink Bawakan Kill This Love

Blink terlihat saling bersaut-sautan menanggapi lagu Pink Venom. Hal tersebut tentunya membuat semarak konser semakin menggelora. Terlebih dengan penampilan dance yang begitu energik dan semangat membuat lagu tersebut jadi sangat berkesan.

BACA JUGA

How You Like That Jadi Lagu Pembuka Konser Blackpink, Fans Histeris

Tak lupa, para Blink mengayunkan Lighstick mereka dan membuat konser pada malam ini diwarnai oleh lautan pink. Terlihat Blackpink begitu bersemangat melihat para Blink mengayunkan Lighstick mereka selama lagu dimainkan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini