Jisoo hingga Lisa Tampilkan Performance Solo, Blink Menjerit

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink tampil memukau pada konser bertajuk Born Pink di hari pertama, Sabtu (11/3/2023). Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) para Blink dibuat histeris ketika masing-masing member menampilkan performance solo.

Penampilan dimulai dengan Jisoo. Jisoo menampilkan performance solo dengan lagu Liar milik Camila Cabello. Jisoo tampil dengan pakaian serba hitam saat membawakan lagu tersebut. Blink turut bernyanyi ketika Jisoo menyanyikan reff dari lagu tersebut.

Advertisement

BACA JUGA

Pink Venom Jadi Lagu Andalan Konser Blackpink Malam Ini

"Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more," nyanyi para Blink di SUGBK malam ini.

Setelah lagu selesai dinyanyikan, Blink terlihat ingin kembali melihat performance Jisoo.

"Jisoo... Jisoo... Jisoo," teriak pada Blink sembari mengayunkan Lighstick mereka ke arah panggung.

Kemudian penampilan dilanjutkan oleh Jennie dengan membawakan lagu You and Me. Jennie terlihat mengenakan dress mini berwarna abu-abu.

Selama performance Jennie, Blink berteriak histeris oleh pesona dan performance Jennies yang sexy. Terlebih saat dance, Jenis menari bersama dancer laki-laki dan membuat Blink berteriak histeris melihat tersebut.

"Whoooo.... Jennie," teriak Blink.

Lalu, performance dilanjutkan oleh Rose Membawakan lagu Hard to Love dan On the Ground. Rose mengenakan atas dan rok mini berwarna senada yakni Hitam.

Seluruh Blink begitu terpesona dengan cantiknya Rose dan merdunya suara Rose dalam menyanyikan kedua lagu tersebut. Mereka juga turut bernyanyi bersama Rose di sepanjang lagu.

Performance solo ditutup oleh Lisa dengan lagu Lalisa dan Money. Lisa mengenai atasan crop hitam dipadukan dengan jaket merah dan celana pendek berwarna senada.

BACA JUGA

How You Like That Jadi Lagu Pembuka Konser Blackpink, Fans Histeris

Jelang penampilan Lisa, seluruh Blink begitu bersemangat dan berteriak histeris. Terlebih di saat Lisa melakukan break dance. Blink begitu bersemangat dan histeris melihat tarian Lisa.

"Drop some money," saut pada Blink

"Lisa... Lisa... Lisa," teriak histeris para Blink.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini